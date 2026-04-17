Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.
Tanyeli’nin eşinden duygusal paylaşım: 'Güneşin kızı, nurlar içinde uyu'
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Tanyeli, birinci ölüm yıl dönümünde anıldı. Eşi İlker Sünneli'nin "Daha dün gibi gidişin" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart 2025'te pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Posta'nın haberine göre, Tanyeli vefatının 1. yıl dönümünde eşi ve oğlu Taylan tarafından anıldı.
Eşinin mezarı başından paylaşım yapan İlker Sünneli, "Bugün aramızdan ayrılalı aşkım tam 1 koca yıl oldu. Daha dün gibi gidişin. Seni çok özledim. Nurlar içinde uyu güneşin kızı" dedi.
Her fırsatta eşine olan özlemini ve sevgisini dile getiren İlker Sünneli'den yeni paylaşım geldi. Eşiyle kayıkta çekilen bir karesini yayınlayan İlker Sünneli paylaşımına "Seninle gülmeyi çok özledim" notunu düştü.