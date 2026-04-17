Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Tanyeli'nin eşinden duygusal paylaşım: 'Güneşin kızı, nurlar içinde uyu'

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Tanyeli, birinci ölüm yıl dönümünde anıldı. Eşi İlker Sünneli’nin "Daha dün gibi gidişin" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

1 10
Eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren İlker Sünneli yeni bir paylaşım yaptı.

2 10
Ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart 2025'te pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

3 10
Sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken eşi de duygusal bir paylaşım yaptı.

4 10
Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

5 10
Sanatçının son yolculuğunda bir araya gelen sevenleri, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

6 10
Posta'nın haberine göre, Tanyeli vefatının 1. yıl dönümünde eşi ve oğlu Taylan tarafından anıldı.

7 10
İlker Sünneli, eşinin mezarı başından paylaşım yaptı.

8 10
Eşinin mezarı başından paylaşım yapan İlker Sünneli, "Bugün aramızdan ayrılalı aşkım tam 1 koca yıl oldu. Daha dün gibi gidişin. Seni çok özledim. Nurlar içinde uyu güneşin kızı" dedi.

9 10
Her fırsatta eşine olan özlemini ve sevgisini dile getiren İlker Sünneli'den yeni paylaşım geldi. Eşiyle kayıkta çekilen bir karesini yayınlayan İlker Sünneli paylaşımına "Seninle gülmeyi çok özledim" notunu düştü.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro