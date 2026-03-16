Türkiye'nin dört bir yanından kuş gözlemcilerini ağırlayan Hancağız Barajı'nda "takkeli cılıbıt" (Thinornis tricollaris) türü tespit edildi.
‘Takkeli Cılıbıt’ Türkiye'de ilk kez görüldü: 504 kuş türü oldu... Afrika’dan gelen sürpriz misafir
Kuş çeşitliliğiyle öne çıkan Gaziantep'te ilk kez görülen "takkeli cılıbıt" kuşu, Türkiye'nin 504. kuş türü olarak kayıtlara geçti.
Fotoğrafçı Yakup Yener'in objektifine takılan bu tür, ülkede ilk kez kaydedildi. Haberi duyan çok sayıda gözlemci hemen bölgeye akın etti.
Yener, göç döneminde sulak alanları gezdiğini belirterek, Hancağız Barajı'nda "dövüşken kuş türleri" arasında farklı bir kuş fark ettiğini ve yaklaştığında bunun "takkeli cılıbıt" olduğunu söyledi.
Türkiye için çok değerli bir ana tanıklık etmenin büyük heyecan yarattığını ifade eden Yener, Hancağız Barajı'nın kuş gözlemcilerine sürprizler sunmaya devam ettiğini vurguladı ve bölgenin av yasağına alınmasını talep etti.
Sahra Altı Afrika ile Madagaskar kökenli "takkeli cılıbıt", kırmızı göz halkası ve tepesindeki belirgin beyaz taçla dikkat çekiyor.
Genelde yerleşik yaşayan ancak göç dönemlerinde düzensiz ve sürpriz hareketler gösterebilen bu tür, "forbes cılıbıtı"na benzer; fakat beyaz alnı ve daha ince göğüs bandıyla ondan ayrılıyor.