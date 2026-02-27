Survivor’ın eski yarışmacısı Didem Ceran’dan yürek burkan haber: Yüz nakli olmuştu

Sonuçları bugüne kadar kimseyi üzmemek için gizlediğini söyleyen ünlü isim, artık susmak istemediğini belirterek göğüs kanseriyle mücadele ettiğini dile getirdi.

Tedavi sürecinde güçlü ilaçlar kullandığını ve sinir sisteminin oldukça hassaslaştığını anlatan Ceran, en küçük bir stresin bile etkisini katlayarak hissettirdiğini söyledi. Bu dönemde insanların gerçek yüzünü daha net gördüğünü vurgulayan Ceran, hem ekonomik hem de duygusal baskıların iyileşme sürecini zorlaştırdığını ifade etti.