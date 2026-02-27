2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ceran, 2011’de ise Survivor Türkiye ile yeniden ekran karşısına çıkmıştı.
Survivor’ın eski yarışmacısı Didem Ceran’dan yürek burkan haber: Yüz nakli olmuştu
Bir dönem ekranların dikkat çeken isimlerinden Didem Ceran’dan sevenlerini üzen bir açıklama geldi. Kısa süre önce yüz nakli ameliyatıyla gündeme gelen Ceran, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göğüs kanserine yakalandığını duyurdu.Derleyen: Hande Karacan
Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan ancak sosyal medyada aktifliğini sürdüren ünlü isim, geçtiğimiz ay Güney Kore’de geçirdiği kapsamlı yüz nakli operasyonuyla gündeme gelmişti.
Güney Kore’de özel bir klinikte gerçekleştirilen ameliyatta yüz yapısının tamamen değiştirildiğini açıklayan Ceran, operasyon sırasında alınan kemiklerinin toz haline getirilerek dolgu malzemesi olarak kullanıldığını ifade etmişti.
İyileşme sürecinin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oldukça zorlu geçtiğini belirten Ceran, Kore’deki disiplinli ve titiz cerrahi yaklaşımı da takipçileriyle paylaşmıştı.
Hastane süreci devam ederken bu kez çok daha ağır bir haber veren Ceran, gözyaşları içinde çektiği videoda biyopsi sonucunu ilk kez açıkladı.
Sonuçları bugüne kadar kimseyi üzmemek için gizlediğini söyleyen ünlü isim, artık susmak istemediğini belirterek göğüs kanseriyle mücadele ettiğini dile getirdi.
Tedavi sürecinde güçlü ilaçlar kullandığını ve sinir sisteminin oldukça hassaslaştığını anlatan Ceran, en küçük bir stresin bile etkisini katlayarak hissettirdiğini söyledi. Bu dönemde insanların gerçek yüzünü daha net gördüğünü vurgulayan Ceran, hem ekonomik hem de duygusal baskıların iyileşme sürecini zorlaştırdığını ifade etti.
Yaşadıklarının kendisine önemli farkındalıklar kazandırdığını belirten Ceran, artık kimsenin sorumluluğunu üstlenmeyeceğini, başkalarının krizlerini sahiplenmeyeceğini dile getirdi. Bunun bir kırgınlık değil, bilinçli bir sınır çizme kararı olduğunu söyledi.
Tüm zorluklara rağmen yaşadıkları için şükrettiğini ifade eden Ceran, en ağır dönemlerin insanı en net gerçeklerle yüzleştirdiğini vurguladı ve bu süreçte tek önceliğinin sağlığı olduğunu sözlerine ekledi.