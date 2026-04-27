Survivor'da Acun Ilıcalı kapıyı gösterdi: Agresifliğin faturası ağır oldu
Survivor’da Dominik’te tansiyon zirveye çıktı. Ünlüler takımından Seren Ay Çetin, Lina ile yaşadığı fiziksel ve sözlü gerilim sonrası diskalifiye edildi. 16. haftadaki bu şok veda, hem yarışmacıları hem izleyicileri derinden sarstı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Yaşanan gerginlik sonrası Seren Ay’ın ada konseyini terk etmesi, krizin boyutunu gözler önüne sermişti.
ACİL DURUM KONSEYİNDE OYLAMA KİLİDİ
Acun Ilıcalı, ada düzenini bozan bu olayı çözmek adına Ünlüler takımı arasında bir oylama başlattı. Yarışmacıların, Seren Ay’ın devam edip etmemesi konusundaki oyları ise konseyde büyük bir bölünme yarattı:
Gitmesi yönünde oy kullananlar: Murat Arkın, Mert Nobre, Can Berkay, Sercan Yıldırım ve Bayhan.
Kalması yönünde oy kullananlar: Nefise Karatay ve Deniz Çatalbaş.
Oylamada net bir sonuca varılamaması üzerine Acun Ilıcalı, kararı netleştirmek için Seren Ay ile birebir görüşme gerçekleştirerek süreci Acil Durum Konseyi’ne taşıdı.
ACUN ILICALI KARARINI VERDİ: "YARIŞMACI GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"
27 Nisan akşamı toplanan acil durum konseyinde Acun Ilıcalı, merakla beklenen kararı açıkladı.
Ilıcalı, Seren Ay’ın üst üste sergilediği olumsuz davranışlar, artan fiziksel şiddet eğilimi ve yarışmacı güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle diskalifiye kararı alındığını duyurdu.
Acun Ilıcalı: Ada düzeninin bozulması ve yaşanan saldırı girişimleri Survivor kuralları gereği kabul edilemez.
SURVİVOR’IN SEYRİ DEĞİŞİYOR
Beyza ve Lina'nın eleme potasında olduğu haftada, Seren Ay'ın diskalifiyesi nedeniyle 27 Nisan akşamı yapılması planlanan düello oyunu gerçekleşmedi.
16. haftada Survivor hayallerine veda eden Seren Ay'ın ardından, Kırmızı takımın bu eksilmeyle nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu.