Zorlu mücadelede hem fiziksel hem psikolojik sınırlar zorlandı. Gecenin kazananını ise saniyeler ve kritik atışlar belirledi.
Survivor’da açık arttırma ödülünü hangi takım kazandı? Nefesler tutuldu atışlar konuştu
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, 15 Nisan akşamı izleyiciyi yine ekran başına topladı. Finale doğru geri sayım sürerken yarışmacılar bu kez ödül oyunu için parkura çıktı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
AÇIK ARTTIRMA HEYECANI PARKURA TAŞINDI
Acun Ilıcalı’nın önceki konseyde müjdelediği "Açık Arttırma" ödülü, her iki takımın da iştahını kabarttı. İstedikleri yemeklere kavuşma hayali kuran Ünlüler ve Gönüllüler takımı, güç, denge ve hız gerektiren zorlu parkurda adeta canını dişine taktı.
Dokunulmazlık oyununu kazanarak moral depolayan Ünlüler takımı, bu galibiyet serisini sürdürmek isterken; dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı ise adadaki kötü gidişata dur demek ve karınlarını doyurmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.
FİNAL SAYISI BARIŞ’TAN GELDİ
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve kıran kırana geçen mücadelede, kazanan tarafı final eşleşmesi belirledi.
Skorun 11-11’e gelmesiyle nefesler tutuldu. Bayrak yarışında parkura çıkan Barış ve Sercan arasındaki düelloda, atışlardaki üstünlüğüyle Barış, Gönüllüler takımına zaferi getirdi.
GECENİN SONUCU
Gönüllüler takımı, Ünlüler takımını 12-11 mağlup ederek açık arttırma ödülünün sahibi oldu.
SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI NETLEŞTİ
Ödül oyununun heyecanı sürerken, izleyicilerin gözü bir yandan da hafta başında belirlenmiş olan potadaydı.
Kritik dokunulmazlık oyunları sonrası takımların kendi içlerinde yaptıkları oylamalar sonucunda bu haftanın eleme adayları şu isimler oldu:
Bayhan, haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Ünlüler takımından seçilen ilk aday.
Engincan, ikinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucu potaya giren ikinci isim.