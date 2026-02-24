Ocak’ta ekranlara gelen Survivor 2026’da elenme korkusu yarışmacıları sınırlarını zorlamaya itiyor.
Survivor’a gönül işleri karıştı: Hikmet Tuğsuz dayanamadı: Yapay zeka fotoğraflı ‘Ulan Sercan Kaptın Kızı!’ paylaşımı olay oldu
Survivor 2026’da Sercan’ın Deniz’e ilgisi aşk iddiasını ateşledi. Eren’in elenmesiyle dengeler sarsılırken Seren Ay “Bence evet, kesinlikle evet” dedi. Hikmet Tuğsuz yapay zeka görseliyle dalga geçti: “Ulan Sercan, adamı gönderdin kaptın kızı.”Cansu İşcan
Bu kez tüm dikkatler Sercan ile Deniz arasındaki ilişki iddiasına çevrildi. Eski yarışmacı Hikmet Tuğsuz da bu duruma kayıtsız kalamadı.
EREN VEDA ETTİ
Son konsey gecesinde Eren’in elenmesiyle takım içi dengeler altüst oldu, tartışmalar iyice alevlendi.
SERCAN İSTEMEDİ
Düelloyu kaybederek konseye gelen Eren’i Sercan’ın takımında istememesi, hem stratejik hamleleri hem de kişisel ilişkileri yeniden gündeme getirdi.
AŞK İDDİASI
Yayınlanan fragmanda sunucu Acun Ilıcalı, yarışmacı Seren Ay’a “Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?” diye sordu.
Seren Ay ise net bir şekilde "Bence evet, kesinlikle evet" yanıtını verdi. Sercan ve Deniz arasındaki aşk söylentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Eski yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz da sessiz kalmadı.
SERCAN KAPTIN KIZI
Yapay zeka ile Sercan ve Deniz’i el ele gösteren bir görsel paylaşan Hikmet Tuğsuz, sosyal medya hesabından "Ulan Sercan, adamı gönderdin kaptın kızı. Korkulur senden" yorumunu yaptı.
NİSA İLE DA AŞK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Sercan'ın Deniz'e ilgisi olduğu iddiası, Eren'in takıma alınmamasında kıskançlık faktörüyle bağdaştırıldı.
Eski yarışmacı Hikmet Tuğsuz da olaya esprili bir dokunuş yaptı: Yapay zeka ile Sercan ve Deniz'i el ele gösteren bir görsel paylaşıp “Ulan Sercan, adamı gönderdin kaptın kızı. Korkulur senden” yorumunu ekledi. Bu paylaşım viral oldu ve tartışmaları daha da büyüttü.
Sercan Yıldırım'ın Survivor geçmişinde de benzer durumlar yaşandı. Önceki sezonlarda Nisa Bölükbaşı gibi isimlerle aşk iddiaları gündeme gelmiş, hatta bazı ilişkileri magazinde uzun süre konuşulmuştu.
Evliliği de (Nihan Yönel ile) kısa sürmüş ve boşanmayla sonuçlanmıştı.
Sercan'ın Survivor'a her katılımında duygusal bağlar kurma eğilimi, “evlilik programı gibi” esprilerine yol açıyor.Şu an için ne Sercan ne de Deniz iddiaları resmi olarak doğrulamadı veya yalanlamadı.
İlişki olup olmadığı hâlâ spekülasyon aşamasında, ancak Survivor 2026 izleyicileri bu “aşk üçgeni”ni yakından takip etmeye devam ediyor.
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuş eski bir Türk milli futbolcudur. Şu anda 35 yaşındadır (2026 itibarıyla) ve aslen Bursalıdır. 1.82 metre boyunda, sağ ayaklı forvet/sağ kanat mevkiinde oynadı.
Futbol kariyerine 7 yaşında Bursaspor altyapısında başladı. 2006'da Pepsi Cup Turnuvası'nda "En Değerli Oyuncu" seçildi. 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2011'de 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. Ardından Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Giresunspor ve son olarak Fatih Karagümrük formaları giydi. Kariyerini 2020'de noktaladıktan sonra memleketi Bursa'da Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni kurdu ve genç yetenekleri yetiştirmeye devam ediyor. Özel hayatında 6 Aralık 2021'de pilates ve yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evlendi ancak 2023'te boşandılar. Şu an bekar.
DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?
Deniz Çatalbaş, 28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuş, 30 yaşında (2026 itibarıyla) Türk oyuncu, manken ve eski profesyonel basketbolcudur. 1.80 metre boyunda, disiplinli spor geçmişiyle tanınan Çatalbaş, Balık burcudur. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunudur.Basketbol kariyerine genç yaşta Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısında başladı. Şutör gard pozisyonunda oynadı; Mersin Üniversitesi, Kayseri Basketbol, İstanbulgücü ve Adana BK gibi takımlarda profesyonel forma giydi. Sakatlık ve kariyer değişikliğiyle 2019 civarında sporu bıraktı.
2020'de Best Model of Turkey yarışmasında 2. olarak modellik ve oyunculuk dünyasına adım attı.
Oyunculuk kariyerinde öne çıkan roller:
Arka Sokaklar (2021-2022): Komiser Aslı
Hür (2023): Nazlı Üsteğmen
Aşk ve Gurur (2023-2024): Mercan (başrol)
Diğer yapımlar: 500.000 B.C., Büyük Selçuklu (Iraz) gibi projelerde yer aldı.
Şu anda Survivor 2026 Ünlüler takımında yarışmacı olarak adada mücadele ediyor. Sercan Yıldırım'la gündeme gelen aşk iddiaları, Seren Ay'ın "Kesinlikle evet" açıklaması ve Hikmet Tuğsuz'un yapay zeka görseliyle dalga geçmesiyle sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Özel hayatında evli olmadığı, bekar olduğu biliniyor; sevgilisiyle ilgili resmi bir bilgi yok.Instagram hesabı @denizzcatalbas üzerinden aktif paylaşımlar yapıyor.