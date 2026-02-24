Survivor’a gönül işleri karıştı: Hikmet Tuğsuz dayanamadı: Yapay zeka fotoğraflı ‘Ulan Sercan Kaptın Kızı!’ paylaşımı olay oldu

Futbol kariyerine 7 yaşında Bursaspor altyapısında başladı. 2006'da Pepsi Cup Turnuvası'nda "En Değerli Oyuncu" seçildi. 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2011'de 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. Ardından Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Giresunspor ve son olarak Fatih Karagümrük formaları giydi. Kariyerini 2020'de noktaladıktan sonra memleketi Bursa'da Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni kurdu ve genç yetenekleri yetiştirmeye devam ediyor. Özel hayatında 6 Aralık 2021'de pilates ve yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evlendi ancak 2023'te boşandılar. Şu an bekar.