Dominik’te heyecanın bir an bile dinmediği Survivor 2026’da, 25 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölüm izleyicileri ekrana kilitledi.
Osman Can’dan kritik sayı: Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2026’da 25 Mart Çarşamba akşamı heyecan zirveye çıktı. Yarışmacılar ödül ve ceza oyununda büyük avantaj için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda kazanan takım ödülü alırken, kaybeden ekip ceza ile karşılaştı. Peki ödül oyununu kim kazandı, adaya kim veda etti?Derleyen: Gül Devrim Koyun
Hem ödülün görkemi hem de cezanın ağırlığıyla parkura çıkan takımlar, son sayıya kadar süren destansı bir mücadele sergiledi.
. Peki, dün akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? Eleme kürsüsüne kimler çıktı? İşte detaylar…
PARKURDA DEV MÜCADELE
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler formatında tansiyon yükseliyor.
Murat Ceylan’ın oyun öncesi açıkladığı Santo Domingo turu, alışveriş, akşam yemeği ve Türkiye milli maçını izleme ödülü, her iki takımı da adeta kamçıladı.
12 sayıya ulaşan ekibin galip geleceği kritik parkurda, takımlar başa baş bir performans sergiledi.
Gecenin kaderini belirleyen isim ise Osman Can oldu. Final turunda Nobre ile karşı karşıya gelen Osman Can, aldığı kritik sayı ile Gönüllüler takımını 12-11’lik skorla galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla birlikte Gönüllüler takımı hem moral depoladı hem de rüya gibi bir ödülün sahibi oldu.
Ödülü kıl payı kaybeden Ünlüler takımı (Kırmızı Takım) için mağlubiyetin faturası ağır oldu.
Oyunun kuralı gereği ödülü kaybeden Ünlüler takımı, zorlu bir ceza süreciyle karşı karşıya kaldı.
Adadaki motivasyonu sarsılan ekipte asıl gerginlik ise eleme oylamasında yaşandı.
İŞTE HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Konseyde yapılan oylamalar ve performans değerlendirmeleri sonucunda, Ünlüler takımından adaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalan isimler netleşti:
Lina
Sude