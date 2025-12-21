Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ile iş adamı Ozan Baran, 23. Ocak. 2016'da Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli düğünle dünyaevine girmişti.
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı!
Türkiye'nin Paris Hilton'u olarak anılan Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran, hediye konusunda sınırları zorladı! Baran, 10. evlilik yıldönümlerinde sevgili eşine tam 727 milyon TL değerinde bir özel jet hediye etti. İşte detaylar...
Sabah Gazetesi’nden Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, sosyetenin sevilen çifti Süreyya Yalçın ve Ozan Baran'dan muhteşem bir jest geldi.
10 yıl önce evlenerek ABD'ye yerleşen çift, önceki gün İstanbul'da 60 davetlinin yer aldığı özel bir kutlama düzenledi. Konuklar, Baran'ın eşine ne hediye verdiğini büyük bir merakla bekliyordu.
Ünlü iş insanı Ozan Baran'ın, Yalçın'a 727 milyon TL'lik özel jet aldığı ortaya çıktı.
Amerika'da yaşarken vatanını ve ailesini çok özlediğini belirten Yalçın, artık Türkiye'ye kendi özel jetiyle rahatça gidip gelebilecek.
SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?
Süreyya Yalçın, 1984 yılında doğmuş Türk sosyetik ve iş insanıdır. Aslen Diyarbakır Ergani kökenlidir.
Babası, inşaat sektöründe büyük projelere imza atan ve Forbes zenginler listesine giren merhum iş insanı Faruk Yalçın'dır.
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kuzeni. Babasının 2008'deki vefatından sonra büyük bir miras devralmış ve Forbes Türkiye zenginler listesinde yer aldı.
"Türkiye'nin Paris Hilton'u" olarak anılan Yalçın, lüks yaşam tarzı, moda ilgisi ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça magazin gündemine geliyor.
Geçmişte Kerem Dürüst (2005) ve Önder Bekensir (2008) ile kısa süreli evlilikler yaşamıştı.
2016 yılından beri Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile evli olup, çift ABD'nin Miami şehrinde yaşıyor.
OZAN BARAN KİMDİR?
Ozan Baran, Hatay (Antakya) kökenli Türk iş insanıdır. Miami'de lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren BOS Group'un (BOS Transport, BOS Cargo vb.) sahibi.
Miami'nin ilk Türk liman başkanı olarak tanınır ve şirketlerinde yüzlerce çalışan ile büyük bir filo yönetiyor.
Genç yaşta Türkiye'de kamyonculuk yaptı, zorluklar yaşamış ancak 17 yıl önce Miami'ye giderek sıfırdan başarı yakaladı.
Eşi Süreyya Yalçın ile 2016'da evlendi, çift lüks bir yaşam sürmekte ve sıkça pahalı hediyelerle gündeme geliyor.
Çift, 2016'dan beri evli olup Miami merkezli hayatlarını sürdürüyor, Türkiye'ye sık sık geliyorlar.