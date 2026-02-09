Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları

Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları sona erdi. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 1

Süper Lig’de 21. hafta, "Fenerbahçe–Gençlerbirliği" ve "Gaziantep FK–Kasımpaşa" karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Güncel puan durumu ve haftanın sonuçları sizlerle...

1 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 2

Süper Lig'de Güncel Puan Durumu

2 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 3

Cumartesi | 14.30

Fatih Karagümrük 1- 0 Antalyaspor

3 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 4

Cumartesi | 20.00

Samsunspor 0 - 3 Trabzonspor

4 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 5

Pazar | 14.30

Eyüpspor 1 - 2 Başakşehir

5 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 6

Pazar | 17.00

Ç. Rizespor 0 - 3 Galatasaray

6 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 7

Pazar | 17.00

Konyaspor 0 - 0 Göztepe

7 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 8

Pazar | 20.00

Beşiktaş 2 - 2 Alanyaspor

8 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 9

Pazartesi | 17.00

Kayserispor 1 - 2 Kocaelispor

9 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 10

Pazartesi | 20.00

Gaziantep FK 2 - 1 Kasımpaşa

10 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 11

Pazartesi | 20.00

Fenerbahçe 3 - 1 Gençlerbirliği

11 12
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları - Resim: 12

Süper Lig'de 22. hafta (önümüzdeki hafta) maçları

12 12
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro