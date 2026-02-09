Süper Lig’de 21. hafta, "Fenerbahçe–Gençlerbirliği" ve "Gaziantep FK–Kasımpaşa" karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Güncel puan durumu ve haftanın sonuçları sizlerle...
Zirve kızıştı: Süper Lig'de güncel puan durumu, 21. haftanın sonuçları
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları sona erdi. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig'de Güncel Puan Durumu
Cumartesi | 14.30
Fatih Karagümrük 1- 0 Antalyaspor
Cumartesi | 20.00
Samsunspor 0 - 3 Trabzonspor
Pazar | 14.30
Eyüpspor 1 - 2 Başakşehir
Pazar | 17.00
Ç. Rizespor 0 - 3 Galatasaray
Pazar | 17.00
Konyaspor 0 - 0 Göztepe
Pazar | 20.00
Beşiktaş 2 - 2 Alanyaspor
Pazartesi | 17.00
Kayserispor 1 - 2 Kocaelispor
Pazartesi | 20.00
Gaziantep FK 2 - 1 Kasımpaşa
Pazartesi | 20.00
Fenerbahçe 3 - 1 Gençlerbirliği
Süper Lig'de 22. hafta (önümüzdeki hafta) maçları
