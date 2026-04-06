Trendyol Süper Lig'de oynanan derbi maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 1-0 yenmeyi başardı.
Süper Lig devi Ersin Destanoğlu için devreye girdi... Transfer hareketliliği
Beşiktaş formasıyla son maçlarda gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken kaleci Ersin Destanoğlu için Süper Lig devi devreye girdi. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu kurtarışlarıyla maça damga vurmayı başardı.
25 yaşındaki file-bekçisi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken Trabzonspor ve Fatih Tekke iddiası da gündeme geldi.
ONANA ZOR GÖRÜNÜYOR
Bordo-mavili ekip, önümüzdeki sezon yoluna Onana ile devam etmek istese de satın alma opsiyonu işleri zora sokuyor.
Manchester United'ın yeniden kiralama teklifine henüz dönüş yapmaması, Trabzonspor yönetimini alternatif adayların peşine düşürdü.
MUHAMMED OLMADI
Trabzonspor, sezon başında Başakşehir’in başarılı kalecisi Muhammed Şengezer ile ilgilenmişti; ancak İstanbul ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
BEŞİKTAŞ'IN KALECİ İSTEĞİ
Siyah-beyazlı ekibin sezon sonunda as kaleci transferine yönelmek istemesi ve özellikle Altay'ı istemesi, Ersin'in ayrılık ihtimalini bir hayli güçlendirdi.
Fatih Tekke'nin 25 yaşındaki Ersin'i beğendiği ve takıma kazandırmak istediği konuşuluyor.
DERBİ PERFORMANSI
Fenerbahçe karşısında sahanın en iyisi seçilen Ersin Destanoğlu, kritik kurtarışlarıyla maça damga vurmuştu. Ersin kalesine gelen 6 şutun 5’inde başarılı oldu.
SEZON RAKAMLARI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan Ersin kalesinde 25 gol gördü; 8 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
2001 doğumlu kalecinin Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.