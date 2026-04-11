Kanal D’nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Güller ve Günahlar, güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, oyunculuk performansı ile seyircilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Sosyal medyada 'ZeySer' fırtınası: Murat Yıldırım izleyiciyi gözyaşlarına boğdu
Kanal D ekranlarının cumartesi klasiği haline gelen dizide, Murat Yıldırım’ın hayat verdiği Serhat karakteri gündemden düşmüyor. Partneri Cemre Baysel ile olan güçlü uyumu ve sahne hakimiyetiyle Yıldırım, sezonun en çok konuşulan ismi oldu.
Dizide Serhat rolüyle karşımıza çıkan Murat Yıldırım, sergilediği başarılı oyunculukla izleyiciden tam puan almayı başarıyor.
Güçlü duruşu ve sahne üzerindeki hakimiyetiyle fark yaratan usta oyuncu, tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Dizinin başarısında büyük emeği olan Murat Yıldırım, sosyal medya dünyasında da en çok konuşulan ve yorum alan isimler arasında yer alıyor.
İzleyiciler "Murat oynamıyor, adeta yaşıyor" ve "O ağladığında ben de ağlıyorum" sözleriyle yakışıklı oyuncunun performansını övmeye devam ediyor.
Güller ve Günahlar’ın son bölümünde Serhat ile Cihan’ın karşı karşıya geldiği o anlar, izleyiciyi adeta büyüleyerek büyük bir yankı uyandırdı.
Duygu yoğunluğu yüksek anlarda Murat Yıldırım’ın sergilediği oyunculuk, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
İkilinin yüzleşmesinin ardından nelerin değişeceği, dizinin takipçileri tarafından heyecanla sorgulanmaya başladı.
Murat Yıldırım ve partneri Cemre Baysel'in ekran enerjisi o kadar sevildi ki, sevenleri tarafından başlatılan "ZeySer" akımıyla birlikte ikilinin sahneleri sosyal medyada beğeni rekorları kırıyor.
Murat Yıldırım, bu sezon ortaya koyduğu etkileyici oyunculuğuyla dizinin en popüler ve üzerine en çok konuşulan ismi olmayı sürdürüyor.
Sezon başından beri gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Murat Yıldırım, izleyiciler arasında dizinin en çok merak edilen ismi olmaya devam ediyor.