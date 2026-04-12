Sosyal medyada beslenme yanılgıları: En yaygın 10 hata

Tatlıyı tamamen hayatımızdan çıkarmak sürdürülebilir değil. Önemli olan porsiyon kontrolü ve tüketim sıklığı.

Kahve tek başına yağ yakmaz; sadece kafein nedeniyle kısa süreli metabolik bir artış sağlayabilir. Şekerli ve aromalı kahveler ise tam tersi etki yaratabilir.

“Şekersiz” ibaresi her zaman sağlıklı anlamına gelmez. Birçok ürün yapay tatlandırıcılar içerebilir. Bu nedenle etiket okumak, bilinçli beslenmenin en önemli adımlarından biri.

Sağlıklı beslenmede en önemli unsur; hızlı çözümler değil, bilinçli ve sürdürülebilir seçimler yapmak. Moda diyetlere değil, bilime kulak vermek gerekir.