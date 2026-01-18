Photoshop kavramının bu kadar yaygın olmadığı, Instagram’da yalnızca takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarını gördüğünüz bir dönemdi 2016. . Karşımıza çıkan fotoğrafların büyük bir çoğunluğu da Snapchat’in meşhur köpek kulaklı filtreleriyle çekilmişti.
Sosyal medyada '2016 akımı' başladı
2016 yılını geride bırakalı tam 10 yıl oldu. Sosyal medyanın hayatımıza yeni yeni dahil olmaya başladığı, herkesin görece daha “gerçek” göründüğü zamanlardı o yıllar. Sosyal medyada “2016 nostaljisi” akımı doğdu.Hande Karacan
2016’nın 10. yılına girmesiyle birlikte sosyal medyada “2016 nostaljisi” akımı doğdu. Sosyal medya platformlarında geçmişe özlem rüzgârları esmeye başladı. Şarkılar, filmler, pozlar, filtreler, rengârenk kıyafetler… 2016’yı hatırlatan sayısız detay yeniden X eski adıyla Twitter'da gündem oldu.
Forbes’un paylaştığı TikTok verilerine göre, ABD’de #2016 etiketi son haftalarda yüzde 450’den fazla artış göstermiş. Ocak ayında bu etiket milyonlarca kez kullanılmış.
Bir döneme damgasını vuran “mannequin challenge” da yeniden hatırlanan trendler arasında yer aldı. Hatta birçok ünlü isim bu akıma katılarak 2016 ruhunu yeniden yaşamaya başladı.
İnsanların daha samimi olduğu, ünlülerin bile daha doğal göründüğü bu yıl, sanki hepimizin ortak bir anısıymış gibi hissettirdi. Üstelik ekonominin daha güçlü olduğu, müzikte unutulmaz işlerin çıktığı, başarılı film ve dizilerin yayınlandığı 2016; sosyal medya kullanıcıları tarafından “her şeyin normal hissettirdiği son dönem” olarak tanımlanıyor.
İşte ünlü isimlerin 2016’dan kalan diğer paylaşımları…