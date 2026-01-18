Sosyal medyada '2016 akımı' başladı

İnsanların daha samimi olduğu, ünlülerin bile daha doğal göründüğü bu yıl, sanki hepimizin ortak bir anısıymış gibi hissettirdi. Üstelik ekonominin daha güçlü olduğu, müzikte unutulmaz işlerin çıktığı, başarılı film ve dizilerin yayınlandığı 2016; sosyal medya kullanıcıları tarafından “her şeyin normal hissettirdiği son dönem” olarak tanımlanıyor.