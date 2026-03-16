Cilt elastikiyetini destekleyen yapısıyla bilinen akgünlük sakızı, yaşlanma belirtilerine karşı doğal bir koruyucu kalkan görevi görüyor. İnce çizgilerin görünümünü hafifletmeye yardımcı olurken cilde pürüzsüz ve yumuşak bir his kazandırıyor. Bu nedenle kimyasal içeriklerden uzak durmak isteyenlerin bakım rutinlerinde giderek daha fazla yer buluyor.
Son dönemin popüler cilt bakım sırrı: Akgünlük sakızı serumu
Doğal içeriklerle hazırlanan cilt bakım ürünlerine ilgi her geçen gün artarken, akgünlük sakızı serumu son dönemde adından en çok söz ettiren bakım seçeneklerinden biri haline geldi. Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu değerli reçine, cildi derinlemesine besliyor.Derleyen: Cansu İşcan
AKGÜNLÜK SAKIZININ DEĞERİ
Geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan akgünlük sakızı, günümüzde modern kozmetik dünyasında da önemli bir yere sahip. Cildi toparlamaya ve sarkma görünümünü azaltmaya yardımcı olan bu doğal reçine, cildin elastik yapısını destekleyerek daha genç ve dinamik bir görünüm oluşmasına katkıda bulunuyor.
SERUMUN CİLDE SAĞLADIĞI BAŞLICA FAYDALAR
Uzmanlar ve doğal bakım meraklıları, akgünlük sakızı içeren serumların düzenli kullanımda cilt üzerinde belirgin etkiler oluşturabileceğini belirtiyor.
Cilt dokusunu sıkılaştırarak elastikiyetin artmasına yardımcı olur. İnce çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltmayı destekler. Solgun ve yorgun görünen cilde daha canlı bir görünüm kazandırır. Cilt bariyerini güçlendirerek daha yumuşak ve pürüzsüz bir his oluşturur.
EVDE DOĞAL SERUM NASIL HAZIRLANIR?
Yüksek fiyatlı kozmetik ürünlerine yönelmeden, birkaç basit adımla kendi doğal serumunuzu hazırlayabilirsiniz.
Öncelikle 1 çay kaşığı akgünlük sakızını havanda hafifçe ezin.
Üzerine 2 yemek kaşığı jojoba yağı ya da 1 yemek kaşığı tatlı badem yağı ekleyin.
Karışımı cam bir kavanoza alarak güneş görmeyen bir ortamda 3–4 gün dinlendirin.
Süre sonunda karışımı süzüp damlalıklı küçük bir şişeye aktarın. Dilerseniz birkaç damla lavanta yağı veya gül yağı ekleyerek hem kokusunu hem de bakım etkisini artırabilirsiniz.