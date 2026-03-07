Son ankette çarpıcı sonuçlar: Hangi parti eridi? Atatürkçü ve muhafazakar oranları şarşırttı

Genar'ın bu oranlara ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

"AK Parti seçmeni içinde kendini Atatürkçü olarak tanımlayanların varlığı, milliyetçi ve muhafazakâr kimliklerin birlikte bulunması; CHP seçmeni içinde milliyetçi, muhafazakâr hatta İslamcı kimliklerin belirli oranlarda yer bulması; MHP ve İyi Parti'de Atatürkçü damarın kayda değer bir ağırlık taşıması; DEM Parti seçmeninin sadece etnik ya da tekil bir kimlikle açıklanamayacak çoğul yapısı... Tüm bu veriler, Türkiye'de siyasal aidiyetlerin tek eksenli bir ideolojik şemaya indirgenemeyeceğini göstermektedir."