İktidara yakın gazeteci Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Genar'ın Şubat 2026 raporunu paylaştı. Rapora göre Türkiye'nin büyük çoğunluğu kendisini "Atatürkçü, Türk milliyetçisi ve muhafazakâr" olarak niteliyor.
Son ankette çarpıcı sonuçlar: Hangi parti eridi? Atatürkçü ve muhafazakar oranları şarşırttı
İktidara yakın gazeteci Mahmut Övür, Genar'ın Şubat 2026 raporunu köşesine taşıdı. Siyasi ve sosyal birçok konuda kamuoyu araştırmasının yapıldığı ankette AKP ile CHP arasındaki fark 3,3 puana çıkarken, seçmenlerin ideolojik tutumları dikkat çekti.Gülsüm Hülya Sundu
Ankette seçmenlere oy vereceği partinin yanı sıra ideolojik görüşleri de soruldu.
Semenlerin yüzde 30,1'i kendisini Atatürkçü olarak tanımlarken, yüzde 26,1'i Türk milliyetçisi,yüzde 12,7'si ise muhafazakar olarak tanımlıyor.
Genar'ın seçim anketinde ise çarıcı sonuçlar var... İşte anket sonuçları...
AK Parti yüzde 34.8
CHP yüzde 31.5
DEM Parti 9.3
MHP 8
İyi Parti 4.7
Zafer Partisi 3.9
Anahtar Parti 3.2
YRP 2.4
Genar'ın bu oranlara ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:
"AK Parti seçmeni içinde kendini Atatürkçü olarak tanımlayanların varlığı, milliyetçi ve muhafazakâr kimliklerin birlikte bulunması; CHP seçmeni içinde milliyetçi, muhafazakâr hatta İslamcı kimliklerin belirli oranlarda yer bulması; MHP ve İyi Parti'de Atatürkçü damarın kayda değer bir ağırlık taşıması; DEM Parti seçmeninin sadece etnik ya da tekil bir kimlikle açıklanamayacak çoğul yapısı... Tüm bu veriler, Türkiye'de siyasal aidiyetlerin tek eksenli bir ideolojik şemaya indirgenemeyeceğini göstermektedir."