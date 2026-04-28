Erken seçim tartışmaların devam ederken yayınlanan bir anket değişen seçmen tercihlerini gözler önüne serdi. Anket sonucuna göre iktidarın ‘kemik seçmen’ kitlesini oluşturan İç Anadolu’da ciddi oy kaybı yaşadığını gösterirken bir partinin yükselişi dikkat çekti.
Son ankette AK Parti’ye büyük şok: Bir partinin oyunda ciddi artış
MBS Araştırma’nın İç Anadolu’da yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı. Ankette AK Parti ve MHP’nin oyunda düşüş yaşanırken bir partinin oyunda ciddi artış görüldü.
HBS Araştırmanın Nisan ayında İç Anadolu’da düzenlediği ankette AK Parti ve MHP’nin son genel seçime göre toplam yüzde 13’ün üzerinde oy kaybettiğini gösterirken CHP, Anahtar Parti ve Zafer Partisi’nin oylarını artırdığı görüldü. İşte anketten çıkan sonuç…
2023 yılında yapılan son genel seçimde İç Anadolu’da yüzde 37,64 oranında oy alan AK Parti’nin oyu ankette yüzde 30,6’ya geriledi. AK Parti’nin oyları bu dönemde yüzde 7,04 oranında düşse de bölgede liderliğini koruyor.
CHP ise genel seçimde yüzde 23,05 olan oyunu anket sonucuna göre yüzde 27,4’e yükseltti. CHP’nin yüzde 4,35 oranında yakaladığı oy artışı dikkat çekti.
Ankete göre en sert ikinci oy düşüşünü ise MHP yaşadı. MHP’nin 2023 yılında İç Anadolu’da yüzde 13,94 olan oyu ankete göre yüzde 7,2’ye geriledi. MHP’nin oyu bu dönmede yüzde 5,91 oranında düştü.
HBS Araştırma’nın anketine göre İYİ Parti’nin genel seçimde yüzde 12,21 olan oyu yüzde 6,3’e geriledi. İYİ Parti’nin oyu genel seçimden bu yana yüzde 5,91 oranında azaldı.
Yerel seçimde ciddi oy alan Yeniden Refah Partisi’nin İç Anadolu’daki oylarında artış görüldü. 2023’teki genel seçimde İç Anadolu’da yüzde 3,09 oranında oy alan Yeniden Refah Partisi’nin oyu ankette 3,4’e yükseldi. Partinin oyu bu dönemde yüzde 0,31’lik artış gösterdi.
HBS Araştırma’nın anketinde oyunda artış görülen partiler arasında DEM Parti de yer alıyor. DEM Parti’nin seçimde yüzde 2,32 olan oyu ankette ise yüzde 2,5 oldu. DEM Parti’nin oyu seçimden ankete kadar yüzde 0,18 arttı.
İç Anadolu’da yapılan ankette oyu artan partiler arasında Zafer Partisi de yer alıyor. 2023’te yüzde 2,83 oranında oy alan Zafer Partisi, 2026 yılı nisan ayında yapılan ankette yüzde 0,17 oranında oy artışı ile yüzde 3’e geldi.
Ankette en çok öne çıkan partilerden biri ise Anahtar Parti oldu. Anahtar Parti’nin ankette yüzde 7 oranında oy alması dikkat çekti. Bu durum ciddi bir seçmen hareketi olarak yorumlanıyor.
Ayrıca TİP’in ankette aldığı oy yüzde 1,1 oldu.