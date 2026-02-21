Son anket sonuçları gündem olacak: Gençlerin en çok sevdiği siyasetçiler

ORC Araştırma Şirketi, 17-26 yaş grubundaki gençlerin muhalefet kanadında en çok beğendiği milletvekillerini belirlemek için kapsamlı bir çalışma yaptı. 15-19 Şubat tarihleri arasında 1.600 katılımcıyla gerçekleşen ankette, gençlerin siyasi tercihlerinde CHP’li isimlerin ağırlığı dikkat çekti.