Son anket sonuçları gündem olacak: Gençlerin en çok sevdiği siyasetçiler

ORC Araştırma Şirketi, 17-26 yaş grubundaki gençlerin muhalefet kanadında en çok beğendiği milletvekillerini belirlemek için kapsamlı bir çalışma yaptı. 15-19 Şubat tarihleri arasında 1.600 katılımcıyla gerçekleşen ankette, gençlerin siyasi tercihlerinde CHP’li isimlerin ağırlığı dikkat çekti.
ORC Araştırma Şirketi, 17-26 yaş grubundaki gençlerle gerçekleştirdiği ankette en çok sevilen milletvekillerini analiz etti. Muhalefetin en beğenilen ismi Cemal Enginyurt olurken, listenin üst sıralarında Veli Ağbaba, Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır gibi CHP'li isimler bulundu.
ZİRVEDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU
Listenin ilk sırasında yüzde 18,4’lük oranla Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yerini aldı. Daha sonra yüzde 17,9 ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve yüzde 17,1 ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.
Gençlerin en çok beğendiği ilk üç isminden sonra yüzde 16,3 ile Ali Mahir Başarır dördüncü, yüzde 16,0 ile Mustafa Sarıgül beşinci sırada kendine yer buldu.
LİSTENİN DEVAMINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Gençlerin muhalefette yakından takip ettiği diğer isimler arasında ise İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez yüzde 15,5 beğeni oranıyla altıncı, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise yüzde 14,3 ile yedinci sırada yer aldı.
. Araştırma sonuçları, genç kuşağın özellikle meclis performansları ve sosyal medya görünürlüğü yüksek olan siyasetçilere daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koydu.