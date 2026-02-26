Ekonomik kriz, maaş azlığı art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken anket firmaları da çalışmalarını hızlandırdı. ASAL Araştırma 16-24 Ocak tarihlerinde 26 ilde 2 bin vatandaşa "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. İşte anketin sonuçları...
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu
ASAL Araştırma son anketinde vatandaşlara "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Anket sonuçları dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Kira ve konut fiyatlarındaki artış: Yüzde 21.5
Gıda fiyatlarındaki artış: Yüzde18.0
Enflasyonun yüksekliği: Yüzde 12.2
Elektrik,su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: Yüzde 5.4
Faizlerin yüksekliği: Yüzde 5.0
Ekonomi yönetimi: Yüzde 5.0
İşsizlik: Yüzde 4.7
Üretimde yetersizlik:Yüzde 4.5
Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: Yüzde 4.3
Vergi oranlarının yüksekliği: Yüzde 3.6
Liyakatsizlik: Yüzde 3.5
Eğitim: Yüzde 3.0
Kamuda israf: Yüzde 2.6
Diğer:Yüzde 2.0
Sorun yok: Yüzde 2.2
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde2.5
Anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.
