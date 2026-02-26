Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Gündem Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu

Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu

ASAL Araştırma son anketinde vatandaşlara "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Anket sonuçları dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 1

Ekonomik kriz, maaş azlığı art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken anket firmaları da çalışmalarını hızlandırdı. ASAL Araştırma 16-24 Ocak tarihlerinde 26 ilde 2 bin vatandaşa "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. İşte anketin sonuçları...

1 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 2

Kira ve konut fiyatlarındaki artış: Yüzde 21.5

2 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 3

Gıda fiyatlarındaki artış: Yüzde18.0

3 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 4

Enflasyonun yüksekliği: Yüzde 12.2

4 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 5

Elektrik,su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: Yüzde 5.4

5 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 6

Faizlerin yüksekliği: Yüzde 5.0

6 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 7

Ekonomi yönetimi: Yüzde 5.0

7 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 8

İşsizlik: Yüzde 4.7

8 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 9

Üretimde yetersizlik:Yüzde 4.5

9 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 10

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: Yüzde 4.3

10 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 11

Vergi oranlarının yüksekliği: Yüzde 3.6

11 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 12

Liyakatsizlik: Yüzde 3.5

12 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 13

Eğitim: Yüzde 3.0

13 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 14

Kamuda israf: Yüzde 2.6

14 15
Son anket ASAL Araştırma'dan: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu - Resim: 15

Diğer:Yüzde 2.0

Sorun yok: Yüzde 2.2

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde2.5

Anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

15 15
