Son 30 yılın en büyük petrol rezervi bulundu: Rus enerji şirketi Gazpro Neft duyurdu

Öte andan Arktik bölgesindeki kaynak tabanının henüz tam olarak keşfedilmediğine vurgu yaptı. Şirket, elde edilen veriler ışığında bölgede ek arama çalışmalarının süreceğini ve yeni rezervlerin geliştirilmesi için kapsamlı bir üretim programı hazırlanacağını belirtti.