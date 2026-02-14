Rusya'nın enerji devi Gazpro Neft, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nin Arktik bölgesinde son 30 yılın en büyük enerji keşfine imza attığını açıkladı.
Son 30 yılın en büyük petrol rezervi bulundu: Rus enerji şirketi Gazpro Neft duyurdu
Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Gazpro Neft, 30 senenin en büyük petrol rezervini keşfettiklerini açıkladı.
Şirketten gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre, Yujno-Novoportovskoye ve Saletinskoye sahaları sınırları içerisinde yapılan sondaj çalışmalarında 55 milyon ton petrol rezervine sahip dev bir saha keşfedildi.
Rus jeolog Aleksey Kontoroviç'in ismi verilen bu yeni saha, bölgedeki enerji dengelerini değiştirecek stratejik bir adım olarak nitelendiriyor.
Gazprom Neft Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandr Dyukov, doğal gaz keşfinin Rusya'nın 2050 enerji stratejisi hedefleri doğrultusunda kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ifade etti.
Öte andan Arktik bölgesindeki kaynak tabanının henüz tam olarak keşfedilmediğine vurgu yaptı. Şirket, elde edilen veriler ışığında bölgede ek arama çalışmalarının süreceğini ve yeni rezervlerin geliştirilmesi için kapsamlı bir üretim programı hazırlanacağını belirtti.
Rusya genelinde hali hazırda 3 binden fazla hidrokarbon sahası yer alırken, 2025 yılı bu açıdan oldukça verimli geçiyor.
Yalnızca bu sene içerisinde keşfedilen 36 yeni sahadan öne çıkan diğer önemli bulgular arasında Yamalo-Nenets'teki 54,4 milyar metreküp gaz kapasiteli Tolavayskoye ve Krasnoyarsk'taki Mezeninskoye sahaları yer alıyor.