Siyasi partiler arasında "birinci parti" yarışı kızışırken, MDRaporlar mart ayına ait 11 farklı anketin ortalamasından çarpıcı bir tablo çıktı. Veriler, hiçbir partinin tek başına hakimiyet kuramadığını ve meclis aritmetiği için ittifakların kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor.
Son 11 anketten iktidar olmanın formülü çıktı
MDRaporlar mart ayında yayımlanan son 11 anket şirketi verilerinin ortalamasını yayınladı. AK Parti ve CHP arasında puan farkı 0,1 iken, iktidar olmanın formülü ortaya çıktı.
MDRaporlar tarafından yapılan meta analize göre, Türkiye’nin en büyük iki partisi arasındaki fark adeta kapandı. 31 Mart yerel seçimlerindeki ivmesini koruyan CHP %32,14 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 31,9 ile hemen ardından geliyor.
İki parti arasındaki bu kritik denge, seçim sonuçlarını blokların ve ittifak genişlemelerinin belirleyeceğini kanıtlıyor.
BARAJI SADECE 4 PARTİ GEÇEBİLİYOR
Anketlerin ortalaması, siyasi partilerin mücadelesinin ne kadar çetin geçeceğini de gözler önüne serdi.
DEM Parti oyların yüzde 8,8'ini alırken; MHP yüzde 7,8'ini alabildi.
Son anket tablosuna göre, partilerin mecliste temsil edilebilmesi için "ittifak" tek çıkış yolu...
Anketlerin sonuçlarına göre İYİ Parti oyların yüzde 5,4'ünü, Zafer Partisi yüzde 3,4'ünü, Anahtar Parti 3,3'ünü aldı.
Veri analistlerine göre anket sonucu net bir gerçeği işaret ediyor; oy oranlarının parçalı yapısı ve baraj sorunu yaşayan partilerin çokluğu, seçimlerde tek başına hareket etme dönemini kapatıyor.
Hem iktidar hem muhalefet kanadı için meclis çoğunluğunu elde etmenin yolu, stratejik iş birliklerinden geçiyor. Mevcut tabloda her iki blok için de ittifak şart.
ANKETLERİN ORTALAMASINA GÖRE OY DAĞILIMI
CHP: Yüzde 32,14
AKP: Yüzde 31,9
DEM Parti: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 7,8
Yeniden Refah: Yüzde 3,1