Skoda Superb Sportline Türkiye’de satışa çıktı: Bayilerde yerini aldı
Škoda, Superb Sportline’ın Türkiye’de satışa sunulduğunu açıkladı. 1,5 litrelik mild hibrit motoru, 150 PS gücü, sportif tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken model, 3 milyon 682 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Markanın premium D segmenti modeli Superb Sportline, Premium, Prestige ve Laurin & Klement Crystal donanım seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.
Modelin dış tasarımında siyah detaylar, sportif ön kaput ile ön ve arka tamponlar, parlak siyah ön ızgara, ayna kapakları, arka difüzör ve spoyler öne çıkıyor. Tasarımda ayrıca 19 inç alüminyum jantlar ve çamurluklarda yer alan Sportline logoları dikkat çekiyor.
Aracın kabininde entegre başlıklı spor ön koltuklar, suedia döşeme, masaj, ısıtma ve elektrikli hafıza fonksiyonları bulunuyor. Üç kollu spor direksiyon, çelik pedallar, sürüş modu ve direksiyondan vites kontrolü özellikleri sürüş keyfini artırıyor. Ayrıca üç bölgeli tam otomatik klima, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 13 inç bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz şarj fonksiyonu standart olarak sunuluyor.
Superb Sportline, sportif karakterine rağmen geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi avantajı sunuyor. Arka koltuk yolcuları için geniş diz ve baş mesafesi sağlanırken, bagaj hacmi 645 litre olarak öne çıkıyor.
100 kilometrede 5,3 litre yakıt tüketimi
Modelin 1,5 litrelik mild hibrit motoru, 150 PS güç ve 250 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı 225 km/s olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 5,3 litre olan modelin CO₂ emisyon değeri 121 g/km olarak açıklanıyor.
Araçta sürüş dinamiklerini geliştirmek amacıyla 15 mm alçaltılmış spor şasi ve progresif direksiyon sistemi de kullanıldı.