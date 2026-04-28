2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Kobal, 2020’de Lalin’i, 2022’de ise Leyla’yı dünyaya getirerek anneliği deneyimledi.
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile nasıl tanıştıklarını anlattı: “Aşkı aramıyordum, o beni buldu”
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Oyuncu, o dönemde hayatında aşkı aramadığını vurgulayarak, “Kenan’ın beni tanımak için gösterdiği çaba her şeyin başlangıcı oldu” dedi.Derleyen: Cemile Kurel
Katıldığı programda hem kariyerine hem de özel hayatına dair içten açıklamalarda bulunan Kobal, oyunculuğun hayatındaki yerini şu sözlerle ifade etti:
“Sahne, kendimi keşfettiğim ilk yerdi. Çok küçük yaşlardan beri bu işin içindeyim ve oyunculuk hayatımın büyük bir parçası. Bir arkadaşımın reklam filminde oynamasıyla ben de ajansa yazıldım. Daha sonra ‘Dadı’ dizisi için kendi kendime başvurdum. Aylar sonra seçmelere çağrıldım ve kısa süre içinde rolü aldım. Her şey böyle başladı.”
Ünlü oyuncu, “Dadı” dizisinin seçmelerinde ilk kez Haldun Dormen ile karşılaştığını ve ailesini bu konuda ikna eden kişinin de Dormen olduğunu belirtti. Aynı süreçte usta isimden eğitim aldığını da ekledi.
Şöhretle ilgili düşüncelerini de paylaşan Kobal, “Şöhret, sevdiğim mesleğin bir sonucu. Elbette zor yanları var ama zamanla bunu yönetmeyi öğrendim” dedi.
Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkisine değinen oyuncu, ilk yakınlaşmalarını şöyle anlattı:
“Daha önce etkinliklerde karşılaşmıştık ama ilk gerçek sohbetimiz bir yılbaşı partisinde oldu. O dönem aşka odaklanmış değildim. Kenan’ın enerjisini o an tam olarak fark edemedim. Ama onun ilgisi ve çabasıyla süreç ilerledi. Birbirimize âşık olduğumuz ana tanıklık etmek benim için çok değerli.”
Evlilik teklifine dair detayları da paylaşan Kobal, “Kenan’ın bana ‘Sana âşık oldum’ dediği günden tam bir yıl sonra evlenme teklif etti. Hayatta ruh eşini bulmak büyük bir şans. Ama asıl önemli olan, o ilişkiyi emekle sürdürebilmek” ifadelerini kullandı.
Annelik deneyimini anlatırken duygulanan oyuncu, şu sözleri dile getirdi:
“Anne olduktan sonra hayatıma çok şey eklendi. Hiçbir şey kaybettiğimi düşünmüyorum.
İlk başta ‘İkisine aynı anda nasıl yeteceğim?’ diye endişelendim. Ama anneliğin gerçekten büyülü bir yanı var; çocuklar arasında ayrım yapmak mümkün değil.”
Eşinin babalık sürecindeki rolüne de değinen Kobal, “Doğumdan itibaren hep yanımdaydı. Bu konuda çok şanslıyım. Kızlarımız, Kenan’ın daha sert yönlerini yumuşattı. Zaten çok merhametli ve vicdanlı biridir” dedi.
Babasıyla olan ilişkisine de değinen oyuncu, “Kendimi her zaman şanslı hissettim. Babamın sevgisini ve desteğini hep yanımda gördüm” diyerek sözlerini tamamladı.