Yeniçağ Gazetesi
29 Mart 2026 Pazar
Sıcakla temas edince zehir saçıyor: Mutfağınızdaki gizli tehlike

Plastik kirliliğinden kaçınmak isterken mutfağımıza “çevre dostu” diye soktuğumuz bazı ürünler, beklenmedik bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Masum görünen bu mutfak gereçlerinin aslında sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edebileceğini ortaya çıktı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Günlük hayatımızda yemek hazırlarken genellikle malzemelere odaklanıyoruz. Kullanılan mutfak araçlarının güvenliği çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysa sadece estetik görünümü ya da “doğal” etiketi nedeniyle tercih edilen ürünler, uzun vadede geri dönüşü zor sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Son araştırmalar, özellikle bambu görünümlü mutfak ürünlerine dikkat çekiyor. Doğal olduğu düşünülerek tercih edilen bu tabak, bardak ve mutfak gereçlerinin büyük bir kısmı aslında saf bambudan üretilmiyor. Aksine, kimyasal bileşenler içeren yapay karışımlardan oluşuyor.

Bu ürünlerin üretiminde “bambu lifi” veya “bambu tozu” adı verilen materyaller kullanılıyor. Bu liflerin bir arada tutulabilmesi için güçlü bir bağlayıcıya ihtiyaç duyuluyor. İşte burada devreye melamin-formaldehit reçinesi giriyor. Bu kimyasal, ürünlere şekil ve dayanıklılık kazandırırken aynı zamanda ciddi bir risk faktörü oluşturuyor.

Tehlike ise özellikle sıcak temasla ortaya çıkıyor. 70 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda, bu malzemelerden formaldehit ve melamin çözünerek yiyeceklere karışabiliyor. Böylece sağlıklı olduğu düşünülen bir tabakta sunulan yemek, farkında olmadan kimyasal maddelerle temas etmiş oluyor.

Uzmanlara göre bu maddelere uzun süre maruz kalmak, vücutta birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Melaminin böbrek taşı oluşumunu tetiklediği ve zamanla böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilediği biliniyor.

Formaldehit ise uluslararası sağlık otoriteleri tarafından kanserojen olarak sınıflandırılıyor ve çok sayıda sağlık problemine zemin hazırlayabiliyor. Özellikle çocuklar bu risklere karşı çok daha hassas.

Peki gerçek bambu ile bu ürünleri nasıl ayırt edebilirsiniz? Doğal bambu ürünler genellikle tek parça ahşaptan yapılmış gibi görünür ve üzerinde damar ile budak izleri bulunur. Buna karşılık, yüzeyi tamamen pürüzsüz olan, parlak renkli veya desenli ürünler genellikle yapay içerik barındırır. Ürün etiketinde “bambu lifi” ibaresi yer alıyorsa, kimyasal bağlayıcı içerme ihtimali oldukça yüksektir.

Kaynak: Haber Merkezi
