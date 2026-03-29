Sıcakla temas edince zehir saçıyor: Mutfağınızdaki gizli tehlike

Formaldehit ise uluslararası sağlık otoriteleri tarafından kanserojen olarak sınıflandırılıyor ve çok sayıda sağlık problemine zemin hazırlayabiliyor. Özellikle çocuklar bu risklere karşı çok daha hassas.

Peki gerçek bambu ile bu ürünleri nasıl ayırt edebilirsiniz? Doğal bambu ürünler genellikle tek parça ahşaptan yapılmış gibi görünür ve üzerinde damar ile budak izleri bulunur. Buna karşılık, yüzeyi tamamen pürüzsüz olan, parlak renkli veya desenli ürünler genellikle yapay içerik barındırır. Ürün etiketinde “bambu lifi” ibaresi yer alıyorsa, kimyasal bağlayıcı içerme ihtimali oldukça yüksektir.