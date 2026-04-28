SGK uzmanı Özgür Erdursun yeni emekli maaş zammını açıkladı: Bu tarihte düğmeye basacaklar
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal güvenlik sistemindeki kördüğümün çözümü için 2027 Kasım ayını işaret etti. Erdursun, Temmuz 2027’de maaşlara yüzde 35’lik "seçim zammı" yapılabileceğini ve en düşük emekli aylığının 27 bin TL seviyesine çekilebileceğini öngördü.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Kademeli emeklilik çıkıp çıkmayacağına dair soruları yanıtlayan Erdursun, kısa vadede bir yasal düzenleme beklemediğini net bir dille ifade etti.
Siyasetçilerin fikirlerinin ancak "seçim sandığı ve bireysel menfaat" söz konusu olduğunda değiştiğini savunan uzman, "Baktılar ki seçimde sorun yaşıyorlar, işte o zaman sosyal güvenlik sisteminde değişikliğe giderler" dedi.
Erdursun’un en dikkat çekici iddiası ise seçim tarihine dair oldu. 2027 yılının Kasım ayında Türkiye’nin sandık başına gideceğini öne süren Erdursun, takvimi şu şekilde detaylandırdı:
"Eylül 2026, okulların açılmasıyla birlikte seçim startı verilecek. Ocak 2027’de hükümet "bir şeyler yapmamız lazım" diyerek düğmeye basacak. Temmuz 2027’de seçimden hemen önce en büyük ekonomik rahatlatma hamlesi gelecek."
İçinde bulunduğumuz dönem ve yaklaşan Temmuz ayı için ise Erdursun’un tablosu pek iç açıcı değil. Bu yılın Temmuz ayında sadece enflasyon farkı verileceğini, ekstra bir iyileştirme beklemediğini belirten Erdursun, farkın %15-16 civarında olacağını öngörüyor.
2027'deki seçim öncesi dönemde hükümetin oy toplamak için ekonomik rehavet yaratmak isteyeceğini savunan Erdursun, muhtemel bir zam senaryosunu paylaştı:
"Örneğin 20 bin lira alan birinin maaşına normalde 3 bin lira artış gelecekse, seçim hamlesiyle 4 bin lira daha ekleyip maaşı 27 bin liraya çıkarabilirler. Yani yaklaşık %35’lik bir artışla insanları rahatlatıp sandığa gitmek, siyasetin en basit matematiğidir."
2026 yılının başında yapılan artışların yetersiz kaldığını ve şu an herkesin cebine giren paranın belli olduğunu hatırlatan Erdursun, asıl büyük değişimin 2027 yılının Ocak ayından itibaren başlayacağını; asgari ücret, memur aylıkları ve çalışma hayatına dair tüm kuralların o tarihten sonra sil baştan konuşulacağını iddia etti.