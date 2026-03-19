Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Ekonomi SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor

SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde artış gösteren "bayram ikramiyesi tanımlandı" içerikli sahte kısa mesajlara karşı vatandaşları acil koduyla uyardı. Kurum, hiçbir ödeme için SMS yoluyla link gönderilmediğini vurguladı.

Süleyman Çay
SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor - Resim: 1

Bayram öncesi vatandaşların bilgisizliğinden faydalanmak isteyen dolandırıcılar, bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK adını kullanarak harekete geçti.

SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor - Resim: 2

Vatandaşların telefonlarına gönderilen sahte mesajlarda, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz" ifadeleri kullanılarak kişisel bilgilerin ele geçirilmesi hedeflendi.

SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor - Resim: 3

Konuyla ilgili SGK'dan yapılan açıklamada, bu tür mesajların tamamen gerçeği yansıtmadığı ve kesinlikle sahte olduğu belirtildi.

SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor - Resim: 4

SGK tarafından şu açıklamaya yer verildi:

"Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız."

SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor - Resim: 5

Vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmaması için şu adımları izlemesi öneriliyor:

SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor - Resim: 6

ALO 170: Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayarak bilgi teyidi yapın.

SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor - Resim: 7

CİMER: Şüpheli durumları CİMER üzerinden bildirin.

SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor - Resim: 8

Resmi Başvuru: En yakın SGK il müdürlüğü veya merkezine şahsen başvurarak bilgi alın.

SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor - Resim: 9
Kaynak: Haber Merkezi
