Bayram öncesi vatandaşların bilgisizliğinden faydalanmak isteyen dolandırıcılar, bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK adını kullanarak harekete geçti.
SGK acil koduyla uyardı: Sakın o linke tıklamayın… Binlerce kişiye aynı mesaj gidiyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde artış gösteren "bayram ikramiyesi tanımlandı" içerikli sahte kısa mesajlara karşı vatandaşları acil koduyla uyardı. Kurum, hiçbir ödeme için SMS yoluyla link gönderilmediğini vurguladı.Derleyen: Süleyman Çay
Vatandaşların telefonlarına gönderilen sahte mesajlarda, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz" ifadeleri kullanılarak kişisel bilgilerin ele geçirilmesi hedeflendi.
Konuyla ilgili SGK'dan yapılan açıklamada, bu tür mesajların tamamen gerçeği yansıtmadığı ve kesinlikle sahte olduğu belirtildi.
SGK tarafından şu açıklamaya yer verildi:
"Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız."
Vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmaması için şu adımları izlemesi öneriliyor:
ALO 170: Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayarak bilgi teyidi yapın.
CİMER: Şüpheli durumları CİMER üzerinden bildirin.
Resmi Başvuru: En yakın SGK il müdürlüğü veya merkezine şahsen başvurarak bilgi alın.