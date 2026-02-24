Yıllardır sahnelerden uzakta, sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Minik Serçe; zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve yeni beste haberleriyle, gündeme geliyordu ama bu sefer konu müzik değil.
Sezen Aksu'nun sırrı ortaya çıktı
Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, bu kez şarkılarıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Magazin kulislerinden sızan bilgilere göre, 70 yaşındaki sanatçının bir süredir kalbi dolu. Üstelik kalbini çalan kişinin 40 yaşında bir veteriner olduğu iddia ediliyor.Derleyen: Hava Demir
Son zamanlarda gündeme gelmesinin nedeni, yaklaşık bir yıldır 40 yaşındaki bir veterinerle gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı iddiası oldu.
Bahsi geçen iddia, Tivi 6 ekranlarında yayınlanan Doğruya Doğru programında gündeme getirildi. Programda yorumcu olarak yer alan Bircan Bali’nin kulis bilgisi olarak paylaştığı detaylar kısa sürede magazinin gündemine düştü.
Doğruya Doğru programında dile getirilen iddiaya göre Sezen Aksu, neredeyse bir yıldır 40 yaşındaki Bursalı bir veterinerle gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor.
SEZEN AKSU'NUN SEVGİLİSİ NERELİ?
Programda yapılan yorumlarda, söz konusu ismin Bursa’da yaşadığı ve sık sık Aksu’nun İstanbul’daki yalısına gidip geldiği öne sürüldü.
İsmi sır gibi saklanan veterinerin, göz önünde olmamayı tercih ettiği ve ilişkiyi tamamen özel hayat çerçevesinde sürdürmek istediği iddia ediliyor.
Programda konuşulan bir diğer detay ise bu yakınlaşmanın, iddiaya konu olan ismin iş hayatında bazı sorunlara yol açtığı şeklindeydi.
SEZEN AKSU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?
Sezen Aksu ile birlikte adı geçen kişinin şu ana kadar kamuoyuna yansıyan net bir kimlik bilgisi bulunmuyor.
Ancak tüm bu bilgiler henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmış değil. Ne Sezen Aksu tarafından ne de iddialara konu olan isimden herhangi bir açıklama yapılmadı. Veteriner sevgilinin kim olduğu sorusu şimdilik gizemini koruyor.
SEZEN AKSU KİMDİR?
"Minik Serçe" lakabıyla tanınan Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli’de doğmuş; şarkıcı, söz yazarı, besteci ve yapımcıdır.
KARİYERİ
Sezen Aksu, kariyerine 1970'lerin ortasında "Haydi Şansım" 45'liği ile başladı. Ancak asıl çıkışını "Allahaısmarladık" ve "Serçe" albümleriyle yaptı. 1980'lerde Onno Tunç ile yaptığı iş birliği, Türk pop müziğini sonsuza dek değiştirdi.
SEZEN AKSU'NUN ESKİ SEVGİLİLERİ
Sezen Aksu'nun özel hayatı, Türk magazin ve müzik tarihinin en çok konuşulan konularından biridir. Sanatçı, yaşamı boyunca dört evlilik yapmış ve müzik dünyasından isimlerle önemli aşklar yaşamıştır.
Sezen Aksu'nun hayatındaki bazı ilişkiler, sadece magazinel değil, Türk pop müziğinin gelişimini sağlayan sanatsal ortaklıklar olarak da tarihe geçmiştir:
Onno Tunç:
Sezen Aksu'nun "en büyük aşkım" olarak nitelendirdiği ve müzikal anlamda en verimli dönemlerini geçirdiği isimdir. 1984'ten 1990'ların başına kadar süren bu fırtınalı aşk ve iş birliği, Sen Ağlama, Git, Gülümse gibi efsane albümlerin doğmasını sağlamıştır. Onno Tunç, 1996 yılında bir uçak kazasında hayatını kaybetmiştir.
Uzay Heparı:
1991-1992 yıllarında hem aşk yaşadığı hem de birlikte çalıştığı müzisyendir. Bu ilişki, o dönem Aksu'nun vokalisti olan Yıldız Tilbe ile yaşadığı ve yıllarca süren küslüğün de odak noktası olmuştur.
SEZEN AKSU'NUN YAPMIŞ OLDUĞU EVLİLİKLER
Sezen Aksu toplamda 4 kez evlenmiştir:
Hasan Yüksektepe (1972): Genç yaşta yaptığı bu ilk evliliği çok kısa sürmüştür.
Ali Engin Aksu (1974 - 1978): Sanatçı, hala kullanmakta olduğu "Aksu" soyadını bu evliliğinden almıştır.
Sinan Özer (1981 - 1983): Bu evliliğinden, kendisi gibi müzisyen olan oğlu Mithat Can Özer (d. 1981) dünyaya gelmiştir.
Ahmet Utlu (1993 - 1997): Gazeteci Ahmet Utlu ile yaptığı bu evlilik, sanatçının son resmi evliliğidir.