35 yaşındaki Terim, boşanmanın ardından kalbini yeniden aşka açtı.
Sevgililer Günü’nde romantik mesaj: Buse Terim aşkını haykırdı
İş insanı Volkan Bahçekapılı dünyaevine giren Buse Terim, 2016’da Nil’i, 2018’de ise Naz’ı kucağına alarak annelik heyecanını ilk kez yaşamıştı. Çift, 10 yıl süren evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Yeni aşka yelken açan Terim 14 Şubat paylaşımıyla aşkını haykırdı.Derleyen: Hande Karacan
Bir süredir Batu Son ile birlikte olan Terim, ilişkisini ilk kez sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Hayatımın çok güzel bir dönemindeyim, her şey yolunda” diyerek mutluluğunu gizlemedi.
Sevgililer Günü planlarına dair ise abartıdan uzak, sakin ve romantik bir akşam yemeği tercih edeceklerini söylemişti.
Nitekim o özel günde yaptığı paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı karelerde, yüzündeki mutluluk dikkat çekti.
Duygularını ise şu sözlerle ifade etti:
“Bazı insanlar hayatına girmez… kalbine yerleşir.
Aynı karede gülmek değil mesele, aynı hayale bakabilmek.
Yanımda olduğun her an, dünya biraz daha yumuşak, biraz daha güzel.
"İYİ Kİ BİZ, İYİ Kİ SEN”
Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini de belirten Terim, “Her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam ediyor, hem de çok güzel devam ediyor. Kalbi çok güzel biriyle karşılaştığım için mutluyum” diyerek yeni ilişkisinin huzurunu vurguladı.