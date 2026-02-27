Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Sevdiğim Sensin’de büyük çatışma: "Dicle bunu hak etmedi"

Sevdiğim Sensin’de büyük çatışma: "Dicle bunu hak etmedi"

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, 3. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi, sürükleyici hikayesi ve heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekti. Özellikle Erkan ve Burçin’in öpüşme sahnesi, gündem oldu.

Dicle’nin tanık olduğu öpüşme sahnesi izleyicileri oldukça etkiledi. Twitter ve Instagram’da yorum yağmuru başladı:

“Dicle’nin güçlü duruşunu görmek için sabırsızlanıyorum!”

“Erkan bunu Dicle’ye nasıl yapar?”

“Senarist ve yönetmen sahneyi şölene çevirmiş.”

“Dicle bunu hak etmedi, ayağa kalkmalı!”

REYTİNGLERDE ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

Henüz üç bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin, iddialı sahneleriyle reytingleri zorluyor. Geçen hafta perşembe akşamlarının lideri Halef: Köklerin Çağrısı’nı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkan, hem kendini hem de Dicle’yi korumak için Ferman’la kritik bir pazarlığa oturur. Bu süreçte Dicle de yanına gelir, ancak köşkte yalnız değildir. Civan, kimliğini gizleyerek şoför kılığına girer ve Ferman’ın planlarını takip etmeye çalışır.

Esat ve İnci, oğullarının köşke dönmesinden memnundur, fakat Dicle, köşk yaşamına adapte olmaya çalışırken İnci’nin planlarıyla mücadele eder. Aldur ailesi, Dicle ve Erkan’ın boşanmasını kolaylaştırmak ister, fakat işler düşündükleri gibi gitmez.

Erkan, bir yanda boşanma sürecini yönetmeye, diğer yanda Burçin ile nişan hazırlıklarını sürdürmeye çalışırken duygusal olarak büyük bir çıkmazda kalır.

Dicle’nin yaşadığı duygusal yıkım, Erkan ve Burçin’in ilişkisini de beklenmedik bir noktaya taşır.

