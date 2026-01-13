ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yeni bir uygulama devreye girdi. Eyalet, bütçe açığını kapatmak adına “Servet Vergisi” adı altında zenginlerden bir kereliğine yüzde 5 oranında vergi alınmasını öngören düzenlemeyi hayata geçirdi.
Servet vergisi patronların kabusu oldu
Kaliforniya eyaletinin bütçe açığını kapatmak için serveti yüksek kişilerden alacağı yüzde 5’lik vergi, milyarderleri eyaletten kaçırıyor. Google kurucusu Larry Page, bu ağır vergi yükünden kurtulmak için Florida’ya taşındı.
Yaklaşık 270 milyar dolarlık serveti bulunan Google kurucusu Larry Page, yüzde 5 oranındaki vergi yükünden kurtulmak için Florida’ya çevirdi.
VERGİ VERMEMEK İÇİN EYALET DEĞİŞTİRDİ
Page, Miami’nin en prestijli yerlerinden Coconut Grove’dan iki lüks ev satın aldı. 2025 yılının Aralık ayında 101,5 milyon dolara 4,5 dönümlük sahil bölgesinin sahibi olan Page, 5 Ocak tarihinde ise 71,9 milyon dolarlık ikinci bir malikane ile toplamda 173,4 milyon dolarlık bir harcama yaparak Kaliforniya şehrinden taşındı.
SERVETİN YÜZDE 5'İ VERGİYE GİDECEKTİ
Financial Times, tasarı aşamasındaki vergi hakkında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen analizlerde, Kaliforniya’nın gelir tabanının daraldığı ve en zengin yüzde 1’lik kesimin tüm kişisel gelir vergisi tahsilatının yüzde 40’ını karşıladığına dikkat çekilmişti.
Uzman isimler, bu kesime yönelik ek bir vergi baskısının, vergi tabanını tamamen çökertebileceği ve sermayenin Florida, Nevada veya Teksas gibi eyaletlere kayacağı uyarısında bulunmuştu.
Öte yandan Larry Page dışında Google’ın bir diğer ortağı Sergey Brin’in de Miami’de ev bakmaya başladığı iddia edildi. Florida’nın ultra lüks gayrimenkul pazarı 2025 senesinde tarihi zirvesine çıkarken, Miami 100 milyon dolar barajını aşan dört büyük satışla New York ve Kaliforniya’yı geride bıraktı.