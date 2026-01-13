Servet vergisi patronların kabusu oldu

VERGİ VERMEMEK İÇİN EYALET DEĞİŞTİRDİ

Page, Miami’nin en prestijli yerlerinden Coconut Grove’dan iki lüks ev satın aldı. 2025 yılının Aralık ayında 101,5 milyon dolara 4,5 dönümlük sahil bölgesinin sahibi olan Page, 5 Ocak tarihinde ise 71,9 milyon dolarlık ikinci bir malikane ile toplamda 173,4 milyon dolarlık bir harcama yaparak Kaliforniya şehrinden taşındı.