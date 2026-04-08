Serhan Onat'ın Survivor macerası bitti: Nişanlısı Merve Küsmenoğlu'ndan destek paylaşımı
Survivor 2026’da birleşme partisine saatler kala oyuncu Serhan Onat adadan elendi. Nişanlısı Merve Küsmenoğlu, sevgilisine Instagram’da “Çok fazla an, hepsi biz” notuyla duygusal destek paylaştı.
Geçtiğimiz hafta Survivor’da erkek yarışmacılardan biri adadan elendi. 4 Nisan akşamı Serhan Onat ile Engincan eleme mücadelesinde kıyasıya yarıştı.
Heyecan dorukta devam eden yarışmada yeni haftanın eleme adayları sırasıyla Bayhan, Barış, Engincan ve Serhan olarak belirlendi.
Halk oylamasıyla koruma altına alınan isimler Bayhan ve Barış oldu. Böylece bu iki isim eleme adaylığından kurtuldu.
Eleme düellosunda ise Serhan ile Engincan karşı karşıya geldi.Eleme düellosunu Engincan kazandı. Kader Konseyi’nde Ünlüler takımının kararı netleşti.
Kırmızı takım, Serhan’ı kendi takımlarında istemediği için Serhan Onat Survivor’dan elendi. Oyuncu Serhan Onat, birleşme partisi öncesi adaya veda eden isim oldu.
NİŞANLISINDAN DESTEK PAYLAŞIMI
Birleşme partisine saatler kala Survivor’dan elenen oyuncu Serhan Onat adaya veda etti. Arkadaşlarıyla duygusal vedalaşma yaşayan Onat’a nişanlısı Merve Küsmenoğlu’ndan destek mesajı geldi.
Küsmenoğlu, eleme sonrası sevgilisiyle birlikte çektikleri kareleri Instagram hesabından “Çok fazla an, hepsi biz” notuyla paylaştı.
SERHAN ONAT KİMDİR?
Serhan Onat, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.27 Mayıs 1994 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde doğdu. (İlk ve orta öğrenimini İzmit’te tamamladıktan sonra lise yıllarında dans ve tiyatro eğitimi için İstanbul’a geçti. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve buradan mezun oldu.
vOyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Onat, televizyona Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Şehzade Murad rolüyle adım attı ve bu rolle tanındı. Ardından Mayıs Kraliçesi (Bora), Bodrum Masalı (Uzay), Meryem (Berk), Kuruluş Osman (Aybars Alp) gibi dizilerde rol aldı.
Sinema ve diğer yapımlarda da yer aldı; Yedinci Koğuştaki Mucize, Kendi Düşen Ağlamaz, Dokuz Oğuz ve Yolun Açık Olsun gibi projelerde oynadı.183 cm boyunda, fiziksel olarak güçlü bir yapısı var. Deniz, kayak ve yelken sporlarına meraklı; hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı yapıyor.
Genç yaşına rağmen birçok ülke gezmiş, maceracı bir kişiliğiyle biliniyor.2025 sonunda uzun süredir birlikte olduğu stilist Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı.
2026 yılında ise Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler (All Star) kadrosunda yarışmacı olarak yer aldı ve birleşme partisine saatler kala elendi.
Instagram hesabı @serhanonat üzerinden hayranlarıyla iletişim kuruyor ve oyunculuk kariyerini sürdürüyor.