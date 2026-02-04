Magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden Serenay Sarıkaya, kariyeri ve aşk hayatıyla sürekli konuşuluyor.
Serenay Sarıkaya’dan şaşırtan yeni kareler: Fotoğraflar çok konuşulacak...
Serenay Sarıkaya Instagram’da paylaştığı yeni fotoğraflarla yine gündem yarattı. Mert Demir’le aşkı ve reklam iddialarıyla konuşulan 33 yaşındaki oyuncu sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha sosyal medyayı salladı.
Son dönemin en çok ilgi gören sanatçılarından Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve meslekî başarılarıyla gündemdeki yerini koruyor.
Mert Demir ile ilişki yaşayan oyuncunun reklam amaçlı birliktelik yaşadığı iddiaları ortaya atılmış ve bu konu uzun süre tartışılmıştı.
İkili, gelen iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişti. Sosyal medyayı etkin kullanan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.
33 yaşındaki yıldızın Instagram hesabından paylaştığı son kareler, kısa sürede yoğun yorum ve beğeni aldı.
SERENAY SARIKAYA KİMDİR?
Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncu ve model.
Çocukluğunun bir kısmını Antalya'da geçiren Sarıkaya, lise eğitimini İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.
Kariyerine genç yaşta modellik ve güzellik yarışmalarıyla adım attı. 15 yaşında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda jüri özel ödülü kazandı.
2010 yılında Miss Turkey Universe unvanını almış ancak Miss Universe yarışmasına katılmak yerine oyunculuk kariyerine odaklandı
Oyunculuğa 2006 yılında Şaşkın filmiyle başlayan Serenay Sarıkaya, ilk başrolünü 2008'de Limon Ağacı dizisinde üstlenmiştir.
Asıl çıkışını Adanalı (Sofia rolü), Lale Devri, Medcezir gibi yapımlarla yakalamış, daha sonra Fi, Şahmaran ve Aile dizileriyle hem Türkiye'de hem uluslararası alanda büyük beğeni topladı.
Son yıllarda Alice Müzikalinde (2019'dan beri) sahne almakta, çeşitli dijital platform projelerinde rol almakta ve uluslararası markaların (örneğin L’Oréal Paris) elçiliğini üstlenmektedir.
Boyu 1.75 m olan Sarıkaya, oyunculuğu, dans yeteneği ve karizmasıyla tanınıyor.
Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisiyle sosyal medyada da oldukça aktiftir.