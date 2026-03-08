İkilinin aşkı tüm hızıyla sürüyor. Serenay Sarıkaya’nın Yves Saint Laurent (YSL) defilesinden paylaştığı fotoğraflara Mert Demir’in “Fıstığım” yorumu yapması sosyal medyada geniş ilgi görmüştü.
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yazın evleniyor mu? Havalimanında yakalandı, bakın ne dedi?
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in ilişkisi, magazin gündeminden hiç düşmüyor. Çift hakkında son dönemde evlilik iddiaları ortaya atıldı ve bu söylentiler büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar…Derleyen: Taner Yener
Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre çift, yaz aylarında evlilik hazırlığı içindeydi. “Gel Konuşalım” programına katılan Üstündağ, tesadüfen bir arkadaş ortamında Mert Demir’le karşılaştığını ve sohbet sırasında Demir’in evlilik teklifi planladığını anlattığını belirtti.
Üstündağ’a göre Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ortak gelecek hayalleri kurduklarını ve “boy boy çocuk” istediklerini açıkça ifade etmişti.
Bu sırada Serenay Sarıkaya, önceki gün Paris’ten dönerek İstanbul Havalimanı’nda gazetecilerin karşısına çıktı.
Gülümseyerek gazetecilere seslenen oyuncu, “Ya kaç saattir bekliyorsunuz, inanılmazsınız, bravo” dedi.
Evlilik ve çocuk iddiaları sorulunca ise Serenay Sarıkaya şu yanıtı verdi: "Bunları nereden çıkartıyorlar bilmiyorum! Olsa ilk benim haberim olur" diyerek gülümsetti.
SERENAY SARIKAYA KİMDİR?
Serenay Sarıkaya, Türk sinema ve televizyonunun en popüler yıldızlarından biridir. 1 Temmuz 1992’de Ankara’da doğan sanatçı, ailenin tek çocuğudur. Çocukluğunu Antalya’da geçirdiği için bazı kaynaklarda Antalyalı olarak anılsa da kökeni Ankaralıdır.
1.75 boyundaki Sarıkaya, genç yaşta güzellik yarışmalarında başarı kazandı. 15 yaşında Çek Cumhuriyeti’nde Avrupa Gençler Güzellik Yarışması’nda jüri özel ödülü aldı, 2010’da Miss Turkey’de birinci seçildi.
Oyunculuğa 2006’da “Şaşkın” filmiyle başlayan Sarıkaya, “Adanalı”, “Lale Devri”, “Medcezir”, “Fi”, “Şahmaran”, “Aile” ve son olarak “Thank You, Next” gibi yapımlarla tanındı.
L'Oréal Paris’in Türkiye yüzü olan oyuncu, iki Altın Kelebek dahil pek çok ödülün sahibi ve 2014’te GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi.
MERT DEMİR KİMDİR?
Mert Demir, Türk müzik sahnesinin üretken ve çok yönlü isimlerinden biridir. 26 Aralık 1993’te İstanbul Beyoğlu’nda doğan sanatçı, annesinin hediye ettiği gitarla müziğe başladı.
Gitar, elektro gitar, bas, piyano, klavye ve DJ mikseri çalabilen Demir; şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör ve prodüktördür.
Lise yıllarında yarışmalarla dikkat çeken Demir, “O Ses Türkiye”de yarı finale kaldı. 2017’de “Uyan” şarkısıyla profesyonel kariyere adım attı.
2019’da “Bak Kollarım Burada” albümüyle geniş kitlelere ulaştı. “KİMİM LAN BEN” albümüyle elektronik, R&B, bedroom pop ve arabesk karışımı özgün bir tarz yarattı.
Melike Şahin’le “Pusulam Rüzgar” ve “Ateşe Düştüm” düetleri milyonlarca dinlenmeye ulaştı.
Uzun süredir Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşayan Mert Demir, enerjik sahne performanslarıyla tanınıyor.