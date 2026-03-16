Hem sağlık mücadelesi hem de özel hayatıyla sık sık konuşulan Ortaç, bu kez babasıyla ilgili anlattıklarıyla dikkat çekti. Küçük yaşlarda disiplinli bir aile ortamında büyüdüğünü söyleyen sanatçı, babasının otoriter bir karaktere sahip olduğunu ifade etti.
Serdar Ortaç’tan çocukluk itirafı: Babasıyla yaşadıklarını ilk kez anlattı
Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Sanatçı, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına ve babasıyla olan ilişkisine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.Derleyen: Hande Karacan
Babasıyla ilgili samimi bir anısını paylaşan Ortaç, “Babam tam anlamıyla eski usul bir Osmanlı erkeğiydi. Bizi çok severdi ama sevgisini sert bir disiplinle gösterirdi. Çocukken çok dayak yediğim zamanlar oldu. Ama bugün dönüp baktığımda onun neden böyle davrandığını daha iyi anlıyorum. Otorite olmadan yetişen çocukların hayatta zorlandığını düşünüyorum.” sözleriyle geçmişe dair düşüncelerini dile getirdi.
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz haftalarda da özel hayatıyla ilgili yaptığı duygusal açıklamalarla magazin gündeminde yer almıştı. 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlenen Ortaç, 2019’da evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.
Boşanmanın ardından kısa süreli bir ilişki yaşayan sanatçı, daha sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bu dönemde yaptığı bir başka açıklama ise hayranlarını duygulandırdı.
Hayatında bir evlilik deneyimi olduğunu hatırlatan Ortaç, “Baba olmayı çok isterdim ama nasip olmadı.” diyerek içindeki ukdeyi dile getirdi.
Samimi ve içten açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, sözleriyle kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.