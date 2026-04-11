Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapan Başkan Serdal Adalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Serdal Adalı TFF'yi sert sözlerle eleştirdi: 'Beşiktaş'ı karşınıza aldınız'
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı, sezon boyunca yaşadıkları adaletsizlikleri sert sözlerle eleştirdi.Furkan Çelik
"Şu an futbol takımımızda sportif olarak istediğimiz yerde değiliz. Ancak takımda bir ışık görüyoruz. Yıllar sonra maçları heyecanla bekliyoruz. Geldiğimiz günden beri 72 milyon euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık.ünü kurtarmak için değil Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için hareket ettik. Camiamıza açıklayamayacağımız hiçbir işe imza atmayız."
"Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var."
"Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar."
"Yayıncı kuruluş, ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabası içinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken aleyhimize olan pozisyonlar anında ekranda. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Biz bu tutumun farkındayız. Allah'tan 1-2 tane Beşiktaşlı yorumcu var da gerektiğinde tepkilerini dile getiriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."
"Beşiktaş ne zaman iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek birileri devreye giriyor. Beşiktaş'ı denklem dışında bırakmak için elinden geleni yapıyorlar. Bu bir maç değil, iki maç da değil. Bütün büyük maçlarda aleyhimize inanılmaz hatalar yapılıyor. Bütün kritik maçlarda, kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi bize bunların birer hata değil, kasıt olduğunu düşündürüyor."
"Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmaması TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'nin en büyük, en köklü camiasını da karşınıza aldınız."
"Fenerbahçe ile oynadığımız maçın hemen bir gün sonrasında Juventus ile Genoa arasında oynanan maçta bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu."
"Dünya Kupası'nda Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan... Gabon'dan ya, Gabon'dan hakem var. Ne yazık ki 90 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden bir tane bile hakem gönderememişiz. Ülke futboluna yaşattıkları bu itibar kaybı nedeniyle onları hangi mahkemeye vermemiz gerektiğini de bize bildirsinler. Masaya tek başıma yumruğu vurursam bunun bir faydası olmaz. Camia olarak hep birlikte masaya yumruğumuzu vurmalıyız.”
"Beşiktaş'a verdiği tüm destekler için Mustafa Rahmi Koç'a şükranlarımı iletmek istiyorum. Sponsorluk görüşmeleri için Rahmi Koç ile görüştüğümde hiç düşünmeden Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapalım dedi."