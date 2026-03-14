İkinci Bahar dizisi oyuncuları Türkan Şoray, Şener Şen ve Devin Özgür Çınar yıllar sonra buluştu.
Şener Şen ve Türkan Şoray yıllar sonra aynı karede: Usta sanatçılardan tarihi buluşma
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi İkinci Bahar’ın dev isimleri yıllar sonra aynı karede buluştu. Sosyal medyayı sallayan o fotoğraf, izleyenleri o sıcak mahalle kültürüne geri götürdü.
Usta sanatçılar Türkan Şoray, Şener Şen, Deniz Türkali, Emel Sayın, Devin Özgür Çınar ve Nilgün Öneş'i aynı karede buluşturan bu özel an, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Paylaşılan fotoğraflarda en dikkat çeken şey ise İkinci Bahar dizisinde birlikte rol alan Türkan Şoray, Şener Şen ve Devin Özgür Çınar'ın yıllar içindeki değişmeyen samimiyetleri oldu.
Usta isimlerin neşeli halleri, diziyi izleyenleri geçmişte gezintiye çıkardı.
Nilgün Öneş, o anlara ait kareleri "Şahane misafirlerimiz ve biz" notuyla paylaştı.
İstanbul’un tarihi semti Samatya'nın o meşhur meydanında geçen hikaye sadece bir aşkı değil, mahalle kültürünü, esnaf dayanışmasını ve "soframıza bir tabak daha koyarız" sıcaklığını tüm Türkiye'ye hissettirmişti.