Selma Konak'ın paylaşımı duygulandırdı: 'Ne çok severdin burayı Volkan'
31 Mart 2025'te sahnede geçirdiği kalp kriziyle aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri bir kez daha burktu.
Paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında geniş yer bulurken, takipçileri de Selma Konak'a taziye ve destek mesajlarıyla moral vermeye çalıştı.
31 Mart 2025 tarihinde sahnede geçirdiği kalp kriziyle aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ın ani vefatı, tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Bu acı kayba hala alışamayan sevenlerinin yanı sıra, en büyük hüzün şüphesiz eşi Selma Konak ve çocukları için yaşandı.
33 yıllık hayat arkadaşını her fırsatta anmayı ihmal etmeyen Selma Konak, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla yas sürecinin hala ne kadar canlı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Son olarak, merhum sanatçının zaman geçirmekten büyük keyif aldığı o taş evin görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Selma Konak, "Burayı çok severdin Volkan" notuyla yürekleri bir kez daha burktu.
Selma Konak, 33 yıllık eşinin ölüm haberini nasıl öğrendiğini ise ilk kez anlatmıştı:
"Telefon çaldığında içimde bir şey koptu. Volkan'a bir şey olduğunu biliyordum."
"Hastaneye vardığımda kalp masajı yapıyorlardı. İçeri giremedim ama duvarın arkasında dua ediyordum. Yalvardım, 'Ne olur dön' dedim ama dönmedi."