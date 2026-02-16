Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kapsamlı restorasyonundan geçen Selimiye Camii, Ramazan ayının ilk günü ibadete tam kapasite yeniden açılacak.
Selimiye Camii Ramazan'a hazır: 450 yıllık eserde restorasyon bitti, ihtişam geri dönüyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bilim kurulu denetimindeki kapsamlı restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii, Ramazan'ın ilk günü tam kapasite ibadete açılıyor. Minarelerden kubbeye, halıdan tezyinata kadar özgün unsurlar korundu; 1752 depreminin izleri silindi.
Kasım 2021'de bilim kurulu denetiminde başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Ana kubbede güçlendirme ve enjeksiyon işlemleri tamamlanırken kubbe kurşun kaplaması yenilendi.
Revaklı avlu kubbelerinin kurşun kaplamaları da bitirildi. Yapıdaki çimentolu eski müdahaleler kaldırıldı. Caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi; özgün ahşap kepenk ile kapılarda çürüme ve malzeme kaybına yönelik onarımlar yapıldı.
İç mekândaki 264 alçı içlikten 1983 onarımında düz cam ya da pleksiglasla değiştirilen kısımlar, paslanmaz çelik destekli ve şişe dipli cam sistemiyle aslına uygun biçimde yenilendi. Beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı özel harç ve paslanmaz donatı kullanılarak değiştirildi.
Restorasyon sırasında yapının en çok yıpranan kısımlarının minareler olduğu tespit edildi. Üç şerefeli, üç yollu merdiven sistemiyle tasarlanan ve alemiyle birlikte yaklaşık 85 metre yüksekliğe ulaşan dört minarede güçlendirme ve bakım çalışmaları tamamlandı.
Orijinal desenine uygun olarak dokunan halı yerine serildi. Ana mekân ile revaklı avlu kubbelerindeki kalem işi ve alçı süslemelerin onarımları bitirildi.
Haziredeki çalışmalar sürüyor. Çini temizliği ile çevre düzenlemesi de restorasyonun son aşamaları arasında bulunuyor.
Genel Müdür Aksu inceleme yaptıVakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, camideki çalışmaları yerinde inceledi.
İnceleme sonrası gazetecilere konuşan Aksu, 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye'de bugüne kadarki en kapsamlı restorasyonun yapıldığını vurguladı.
Edirne'de 1752 depreminde caminin ağır hasar gördüğünü hatırlatan Aksu, sonraki dönemlerde çeşitli onarımlar yapıldığını ancak mevcut restorasyonun bilim kurulları rehberliğinde bütüncül yaklaşımla yürütüldüğünü ifade etti.
Tescilli kubbe tezyinatı korunduKubbe tezyinatı konusunda kamuoyunda iki farklı görüş olduğunu belirten Aksu, UNESCO normları ve tescil hükümleri gereği mevcut motiflerin korunmasına karar verildiğini açıkladı.
Tescilli kubbe tezyinatının canlandırıldığını söyleyen Aksu, şunları kaydetti:
"Kanun ve UNESCO normları mevcut halin yani tescilli motiflerin tezyinatın devam etmesini bize bildiriyor. Genel olarak vatandaşımızın kanaati de bu motiflerin, bu desenin kalması yönündeydi.
Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olarak bunu uyguladık ve mevcut motifimizi koruduk.
Yani burada herhangi bir siyasi müdahale yok. Herhangi bir kimsenin karıştığı yok. İki taraf da bilim tarafıydı. İki taraf da bu konunun uzmanları hocalardı. Aslında iki tarafta kendi aralarında böyle bir tartışma yaşandı ama tescilli olan taraf uygulandı."
Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olarak bunu uyguladık ve mevcut motifimizi koruduk.
Yani burada herhangi bir siyasi müdahale yok. Herhangi bir kimsenin karıştığı yok. İki taraf da bilim tarafıydı. İki taraf da bu konunun uzmanları hocalardı. Aslında iki tarafta kendi aralarında böyle bir tartışma yaşandı ama tescilli olan taraf uygulandı."
SELİMİYE CAMİİ TARİHÇESİ
Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden biri olarak kabul edilen ve Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye nitelendirdiği muhteşem bir yapıdır. Edirne'nin merkezinde, eski adıyla Sarıbayır veya Kavak Meydanı olarak bilinen alanda yer alır. Bu bölge, daha önce Süleyman Çelebi ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Edirne'nin ilk sarayının bulunduğu yerdi.Cami, Osmanlı padişahı II. Selim'in emriyle inşa edilmiştir.
Yapımına 1568 yılında (Hicri 976) başlanmış, yaklaşık 7 yılda tamamlanarak 1575 yılında ibadete açılmıştır. (Bazı kaynaklarda açılış 14 Mart 1575 olarak belirtilir; planlanan tarih 27 Kasım 1574 olsa da II. Selim'in vefatı nedeniyle gecikmiştir.) İnşaat sırasında binlerce işçi çalışmış, Mimar Sinan o dönemde yaklaşık 80 yaşındaydı.
Selimiye, sadece bir cami değil, medreseler, arasta (kapalı çarşı), sıbyan mektebi, saat kulesi ve kütüphane gibi unsurlardan oluşan bir külliye olarak tasarlanmıştır. Külliyenin bazı bölümleri (örneğin arastanın batı kısmı) II. Selim'in ölümünden sonra III. Murad döneminde Mimar Davud Ağa tarafından tamamlanmıştır.
Mimar Sinan, bu eseriyle Osmanlı mimarisinin en yüksek seviyesini temsil etmiş; tek büyük kubbe (31,28 m çapında, yerden yüksekliği 43,25 m), sekiz payeye oturan yapı, dört zarif minare (her biri yaklaşık 85 m yüksekliğinde, üç şerefeli) ve muhteşem iç mekânıyla Ayasofya'dan daha geniş bir kubbe alanı yaratmıştır. Minarelerin inceliği ve kubbenin ferahlığı, Sinan'ın mühendislik dehasını gösterir.
2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Selimiye Camii ve Külliyesi, Edirne'nin siluetini domine eder ve Osmanlı'nın gücünü, estetik anlayışını yansıtır. Günümüzde de restorasyonlarla korunmakta, yerli ve yabancı ziyaretçilerin en önemli duraklarından biridir.
Selimiye, mimari açıdan "en büyük" unsurları bir araya getirerek dünya mimarlık tarihinin başyapıtları arasında yer alır.