15 Şubat 2026 Pazar
Schalke'de Türk rüzgarı: Üstüne bir de Edin Dzeko

Schalke'de Türk rüzgarı: Üstüne bir de Edin Dzeko

Almanya Bundesliga 2 maçında Schalke, Holstein Kiel’i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Dzeko, Kenan Karaman ve Hasan Kuruçay maça damga vurdu.

Schalke 04, Almanya 2. Bundesliga’nın 22. hafta maçında deplasmanda Holstein Kiel’i 2-1 mağlup etti.

Schalke’nin gollerini Kenan Karaman ve Hasan Kuruçay kaydetti.

Gollerin asistini ise Dzeko yaptı. Tecrübeli yıldız, Schalke formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol kaydederken 3 de asist yaptı.

Mertcan Ayhan, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken, Loris Karius da Schalke’nin kalesini korudu.

Edin Dzeko, yaşına rağmen yaptıklarıyla gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Schalke, bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 43 puana ulaştı ve liderliğin koltuğunda yer alıyor. Öte yandan Schalke, 5 maçın ardından galip gelmeyi başararak üstündeki ölü toprağını attı.

Schalke, ligde bir sonraki maçta Magdeburg ile karşılaşacak.

Kaynak: Spor Servisi
