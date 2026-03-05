Wall Street Journal (WSJ), uçakların düşmesiyle ilgili ilk paylaşılan raporlara göre, mart ayının ilk günü 3 Amerikan F-15 uçağının yanlışlıkla düşürülmesine bir Kuveyt savaş uçağının sebep olduğu bilgisini aktardı.
'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde yerle bir oldu
ABD'nin 1970'lerden beri hiçbir hava muharebesinde yenilmeyen F-15 savaş uçağı İran savaşının henüz üçüncü gününde peş peşe vuruldu.Derleyen: Baran Yalçın
Gazeteye açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili, Kuveytli bir F/A-18 pilotunun, ABD uçaklarına karşı 3 füze fırlattığını, 3 ABD uçağının da düştüğünü fakat pilotların ve arka koltuktakilerin güvenli şekilde fırlatma koltuğuyla kurtulduğunu ifade etti.
Haberde, "İkinci bir kaynağa göre olay, İran'a ait bir insansız hava aracının, Kuveyt hava savunmasını aşıp ticari bir limandaki taktik operasyon merkezine saldırması ve 6 ABD askerini öldürmesinden kısa süre sonra meydana geldi" sözlerini sarf etti.
Öte yandan aynı kaynak, Kuveyt güçlerinin radarlarının, Amerikan jetlerinin uçuşunu tespit etmesi üzerine "tedirgin oldukları ve onlara ateş açtıklarına" dair detayları aktardı.
Eski asker olduğu ifade edilen yetkililerin, söz konusu hadisenin bölgesel olarak birbirinden farklı hava savunma sistemleriyle karmaşık bir hava savaşı yürütmenin zorluklarını aktardığı haberde, "uçak, füze ve insansız hava araçlarının muazzam sayısının" gökyüzünde tarihsel olarak belirsiz bir kombinasyon oluşturduğunu ifade etti.
Haberde, "1970'lerden beri uçan F-15 savaş uçağı, hava muharebesinde hiçbir zaman düşman uçağı tarafından düşürülmedi. Bu kaos, yerdeki hava savunma birliklerinin hangi uçan cisimlerin dost, hangilerinin düşman olduğunu ayırt etmesini zorlaştırabilir” sözleri sarf edildi.
Düşürülenlere benzer bir F-15E Strike Eagle jetinin, 1990'ların sonlarındaki satın alma fiyatının 31,1 milyon dolar olduğu ifade edilen haberde, yeni F-15EX jetlerinin maliyetinin ise 100 milyon doları bulduğu bilgisi paylaşıldı. ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı F-15E Strike Eagle, 1 Mart Pazar günü Kuveyt'te düşmüş, ABD'li pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başarmıştı.