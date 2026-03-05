'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde yerle bir oldu

Eski asker olduğu ifade edilen yetkililerin, söz konusu hadisenin bölgesel olarak birbirinden farklı hava savunma sistemleriyle karmaşık bir hava savaşı yürütmenin zorluklarını aktardığı haberde, "uçak, füze ve insansız hava araçlarının muazzam sayısının" gökyüzünde tarihsel olarak belirsiz bir kombinasyon oluşturduğunu ifade etti.