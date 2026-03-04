Daha önce İzmir’de yaşanan deprem sonrası yangınlara müdahale eden ekiplere ve vatandaşlara verdiği destekle gündeme gelen Çelik, bu kez dayanışmasını Hatay’da sürdürdü.
Şarkıcı Çelik’ten anlamlı hareket: Depremzedeleri unutmadı: Bakkal ve eczane borçlarını ödedi
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik, depremden ağır şekilde etkilenen Hatay’da ihtiyaç sahiplerine destek olmak için sahaya indi. Ramazan ayı vesilesiyle bölgeye giden sanatçı, depremzedelerle birebir görüşerek hem erzak kolileri dağıttı hem de birçok ailenin borç yükünü hafifletti.Hande Karacan
Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çeken sanatçı, ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştırdı, fitre dağıttı. Bununla da yetinmeyen Çelik, bazı ailelerin bakkal ve eczane borçlarını kapatarak faturalarını ödedi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan’ın; hoşgörü, nezaket ve gönül alma ayı olduğunu vurgulayan sanatçı, depremzedelerin hayatlarını yeniden kurma mücadelesine küçük de olsa katkı sunabilmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.
Birkaç günlüğüne Hatay’da bulunduğunu belirten Çelik, bölgedeki desteklerinden dolayı Bayram Bey’e ve Petek Pastanesi’ne teşekkür etti.
Yoğun bir saha çalışmasının ardından İskenderun’da düzenlenen bir Ramazan etkinliğine davet edilen sanatçı, üzeri çamurlu halde sahneye çıkarak daveti geri çevirmedi.
Bu anların kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çelik, yıllar önce ilk kez yine İskenderun’da sahneye çıktığını hatırlatarak duygu dolu anlar yaşadığını dile getirdi.
Sanatçı, bölgede ihtiyaç tespiti yapmaya ve yardım organizasyonlarını sürdürmeye devam ettiklerini belirterek; gıda, kıyafet, ilaç ve çeşitli fatura borçları için destek olmak isteyenlerin kendisiyle iletişime geçebileceğini söyledi.