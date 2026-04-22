Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet bu kez saha dışına taşındı. İki kulüp arasında son dönemde altyapı oyuncuları üzerinden yaşanan gerilim, Berk Kızıldemir iddiasıyla yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı bırakılan genç futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Saran'dan Çağrı Balta'dan sonra ikinci darbe: Fenerbahçe, Galatasaray'ın yeteneğini alıyor
Fenerbahçe'nin Çağrı Balta hamlesinin ardından Galatasaray'ın altyapısından bir genç yeteneği daha renklerine bağlamaya hazırlandığı iddia edildi.Furkan Çelik
SEZON SONUNDA AYRILIK İDDİASI
İddialara göre 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Kızıldemir, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray’dan ayrılacak.
Genç futbolcunun kariyerine Fenerbahçe altyapısında devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Henüz kulüplerden resmi bir açıklama gelmezken, transfer iddiası kısa sürede spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Galatasaray’da bir süredir kadro dışı bırakıldığı öne sürülen 19 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu olmuştu. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple yol ayrımına geldiği yönündeki haberler sonrası Fenerbahçe iddiaları beraberinde geldi.
ÇAĞRI BALTA DOSYASINI HATIRLATTI
Bu gelişme, daha önce iki kulüp arasında tartışma yaratan Çağrı Hakan Balta transferini de yeniden gündeme taşıdı. Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın eski futbolcusu ve altyapı antrenörü Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalamasının ardından sarı-kırmızılı kulüp Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuştu.
Galatasaray cephesi, o süreçte usulsüz temas iddiasında bulunmuş ve konu uzun süre tartışılmıştı.
YAKIN ARKADAŞ DETAYI
Berk Kızıldemir ile Çağrı Hakan Balta’nın yakın arkadaş olduğu da spor çevrelerinde biliniyor. İki genç oyuncunun Fenerbahçe çatısı altında yeniden bir araya gelme ihtimali, transfer iddiasını daha da dikkat çekici hale getirdi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Taraflardan henüz doğrulama gelmezken, söz konusu transfer iddiasının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Ezeli rakipler arasında altyapı savaşı ise şimdiden yeni bir başlık kazanmış durumda.