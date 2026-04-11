Çelik ayrıca, "Beni seven, sahnelerimde yalnız bırakmayan, tüm salonları sonuna kadar dolduran, alkışlarıyla şarkılarıma eşlik eden milletime sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.
Sanatçı Çelik'ten örnek hareket: Veresiye defterlerini kapatıyor
Kariyerindeki başarısını sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandıran Çelik, Konya konserinin ardından bir marketin veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Esnafın kapısına astığı "Borç yok" yazısı sosyal medyada gündem olurken, ünlü sanatçı bunu tüm Anadolu turnesi boyunca sürdüreceğini açıkladı.
Yardım projeleriyle sıkça gündeme gelen Çelik, Konya konserinin hemen ardından bir markete giderek veresiye defterindeki tüm borçları kapattı ve gönülleri bir kez daha fethetti.
Sanatçının bu davranışı sonrası esnaf, dükkânın kapısına "Sanatçı Çelik, borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok" yazılı not astı.
Çelik’in sergilediği bu anlamlı tutum sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, binlerce kullanıcı tarafından takdir ve övgü dolu yorumlarla karşılandı.
Sanatçı tarafından yapılan açıklamada, marketlerdeki veresiye borçlarını üstlenme uygulamasının Anadolu turnesi kapsamındaki diğer şehirlerde de devam edeceği belirtildi Çelik şunları söyledi:
"Bundan sonra benim sahneme gelen bilecek ki harcadıkları para sadece konsere, sanata, eğlenceye değil aynı zamanda iyiliğe ve ihtiyaç sahibine de gidecek ve ulaşacak."
Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm sahnelerimin kazançlarını halkım ve ihtiyaç sahipleriyle gücüm dahilinde paylaşmaya devam edeceğim."