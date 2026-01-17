Sanal dünya çocuklarda erken ergenliği getiriyor

Halk sağlığını tehdit eden bir sorun

Uzmanlara göre sanal medyada artan müstehcenlik, yalnızca bireysel değil, toplumsal ve hatta halk sağlığını ilgilendiren bir meseleye dönüşmüş durumda. Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu içeriklerin zorbalığı artırdığını, bedeninden memnun olmayan ve özgüven sorunları yaşayan çocukların sayısının hızla arttığını söylüyor.

Psikolog Aysu Çelenoğlu ise sosyal medyada görülen kıyafetleri ve bedenleri kendileriyle kıyaslayan çocuklarda depresyon, yeme bozuklukları ve beden algısı problemlerinin sıklaştığını belirtiyor. Prof. Dr. Ali Murat Kınık da ergenlerin kabul görme isteğiyle sanal dünyadaki kalıplara uymaya zorlandığını, reklamlar ve dijital pazarlama yoluyla bu baskının daha da arttığını ifade ediyor.