Yeniçağ Gazetesi
10 Nisan 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Samsunspor'u elemişlerdi: Rayo Vallecano yarı finalin kapısını araladı

Samsunspor'u eleyen İspanyol ekibi Rayo Vallecano evinde oynadığı Konferans Ligi Çeyrek Final turu ilk maçında Yunan temsilcisi AEK'yı 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Samsunspor'u eleyerek Konferans Ligi'nde çeyrek final turuna yükselen İspanyol ekibi Rayo Vallecano Yunan temsilcisi AEK'yı eşleşmenin ilk maçında Madrid'de konuk etti.

1 9
Estadio de Vallecas'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Rayo Vallecano henüz 2. dakikada Ilias Chakkour ile 1-0 öne geçti.

2 9
İlk golün sahibi Ilias Chakkour bir kez daha sahneye çıkarak bu kez 20. dakikada Florian Lejeune'e asist yaptı ve Rayo Vallecano taraftarı önünde ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

3 9
AEK karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Rayo Vallecano skor avantajını koruyarak girdiği son bölümlerde penaltı kazandı.

4 9
İspanyol ekibinde kazanılan penaltıyı gole çeviren Isaac Palazon Camacho 74'te durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.

5 9
Rayo Vallecano bu sonuçla rövanş öncesi yarı final turunun kapısını aralayarak Konferans Ligi'nin iddialı takımlarından biri olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

6 9
Samsunspor son 16 turunda Rayo Vallecano'ya evinde ilk maçı 3-1 kaybetmiş, rövanşı ise 1-0 kazanmıştı. Karadeniz ekibi rövanşta kazanmasına rağmen ilk maçtaki iki farklı mağlubiyet nedeniyle Avrupa'ya veda etmişti.

7 9
İspanya La Liga'da 13. sırada yer alan Madrid temsilcisi Rayo Vallecano yarı finale yükselmesi halinde kulüp tarihinde Avrupa kupalarındaki en büyük başarısına imza atmış olacak.

8 9
Rayo Vallecano daha önce 2000-2001 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş ve bir başka İspanyol ekibi Alaves'e elenerek turnuvaya veda etmişti.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro