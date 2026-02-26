Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında deplasmanda 1-0 kazandığı Shkendija'yı evinde ağırlayacak.
Samsunspor-Shkendija maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Shkendija'yı evinde ağırlıyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son 16 turu için avantajlı skoru korumak isteyen Karadeniz temsilcisi, taraftar desteğiyle etkili performansını sürdürmeyi hedefliyor.
Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları futbolseverler tarafından merak konusu.
SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak.
SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.
SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI KİM YÖNETECEK?
Simone Sozza görev yapacak.
SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER
Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Mouandilmadji, Ndiaye
SHKENDİJA MUHTEMEL 11'LER
Gaye, Webster, Meljichi, Fetai, Trumci, Alhassan, Ramadani, Latifi, Zejnulai, Tamba, Ibraimi