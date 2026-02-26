Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
E-Gazete
Samsunspor-Shkendija maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Samsunspor-Shkendija maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Shkendija'yı evinde ağırlıyor.

Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında deplasmanda 1-0 kazandığı Shkendija'yı evinde ağırlayacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında deplasmanda 1-0 kazandığı Shkendija'yı evinde ağırlayacak.

1 9
Samsunspor-Shkendija maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 2

Son 16 turu için avantajlı skoru korumak isteyen Karadeniz temsilcisi, taraftar desteğiyle etkili performansını sürdürmeyi hedefliyor.

2 9
Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları futbolseverler tarafından merak konusu.

Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları futbolseverler tarafından merak konusu.

3 9
SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

4 9
SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak.

5 9
SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.

6 9
SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI KİM YÖNETECEK?

Simone Sozza görev yapacak.

SAMSUNSPOR-SHKENDİJA MAÇI KİM YÖNETECEK?

Simone Sozza görev yapacak.

7 9
Samsunspor-Shkendija maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 8

SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Mouandilmadji, Ndiaye

8 9
Samsunspor-Shkendija maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 9

SHKENDİJA MUHTEMEL 11'LER

Gaye, Webster, Meljichi, Fetai, Trumci, Alhassan, Ramadani, Latifi, Zejnulai, Tamba, Ibraimi

9 9
Kaynak: Spor Servisi
