Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşen Samsunspor, ilk maçı deplasmanda 1-0 rövanşı ise sahasında 4-0 kazanarak son 16 biletini aldı.
Samsunspor Konferans Ligi'nde gol ve asist krallığına ambargo koydu
UEFA Konferans Ligi’nde ilk sezonunda son 16’ya kalan Samsunspor’da Marius Mouandilmadji 7 golle gol krallığında zirveye çıkarken Carlo Holse ise 4 asistle organizasyonun en fazla gol pası veren ismi oldu.Derleyen: Furkan Çelik
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise Rayo Vallecano ile eşleşti.
MOUANDILMADJI KONFERANS LİGİ GOL KRALI
Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, attığı 7 golle takımının en skorer ismi oldu. Çadlı forvet aynı zamanda Konferans Ligi gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.
Dinamo Kiev, Hamrun Spartans, Breidablik ve Shkendija maçlarında gol sevinci yaşayan Mouandilmadji 7 golle zirvede yer alırken Nardin Mulahusejnovic ve Mikael Ishak gibi isimleri geride bıraktı.
HOLSE ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Öte yandan Samsunspor'un bir başka yıldız oyuncusu Carlo Holse ise 4 asistle UEFA Konferans Ligi’nin asist kralı oldu. Danimarkalı oyuncu hücum organizasyonlarında belirleyici rol oynadı.
AVRUPA'DA BU SEZON 10 MAÇTA 5 GALİBİYET
Karadeniz temsilcisi bu sezon Avrupa kupalarında 10 maça çıkarken, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.