TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta maçında Eskişehirspor evinde Kütahyaspor'u ağırladı.
Şampiyonluğa 1 puan kalmıştı, 15 dakikada 3 gol yiyerek şoka uğradılar... Türkiye'de inanılmaz maç
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında evinde Kütahyaspor’u 4-0 mağlup ederek puanını 67’ye yükseltti ve deplasman ekibinin şampiyonluğu ilan etmesine engel oldu. Christopher Jakob Kröhn çift golle yıldızlaştı.İbrahim Doğanoğlu
Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazanmayı başardı.
15 DAKİKA 3 GOL
Eskişehirspor'un gollerini C. Jakob Kröhn (2), Tayfun Tatlı ve Akın Akman kaydetti. Sarı-siyahlılar maçın 5 ve 15 dakikaları arasında 3 gol atarak fişi çekti.
ŞAMPİYONLUĞA 1 PUAN KALMIŞTI
Ligin zirvesinde yer alan Kütahyaspor, zorlu deplasmanda 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Deplasmanda ekibinde Burak Evren maçın 60. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
LİGDEKİ DURUM
Eskişehirspor aldığı galibiyetle beraber puanını 67'ye çıkardı, Kütahyaspor ise 72 puanda kaldı ve bitime 2 hafta kala 2 puan kalması halinde şampiyonluğu ilan edecekler.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Eskişehirspor, ligde bir sonraki maçta Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kütahyaspor ise evinde Bornova 1877'yi ağırlayacak.
Ligin ilk devresinde Kütahyaspor'un evinde oynanan maç ise 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
BÖYLE GOLCÜ YOK
Eskişehirspor'un devre arasında Yeni Mersin'den transfer ettiği forvet oyuncusu Christopher Jakob Kröhn, bu maçta da 2 gol atarak yıldızlaştı.
Gurbetçi yıldız, Eskişehir formasıyla çıktığı 11 maçta 14 gol, 4 asistlik performans sergileyerek yıldızlaştı.
14 MAÇTIR YENİLGİ YOK
Köklü takım Eskişehirspor, oynadığı son 14 maçı da kaybetmedi; bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.