Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Şampiyonluğa 1 puan kalmıştı, 15 dakikada 3 gol yiyerek şoka uğradılar... Türkiye'de inanılmaz maç

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında evinde Kütahyaspor’u 4-0 mağlup ederek puanını 67’ye yükseltti ve deplasman ekibinin şampiyonluğu ilan etmesine engel oldu. Christopher Jakob Kröhn çift golle yıldızlaştı.

Haberi Paylaş
TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta maçında Eskişehirspor evinde Kütahyaspor'u ağırladı.

1 10
Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazanmayı başardı.

2 10
15 DAKİKA 3 GOL

Eskişehirspor'un gollerini C. Jakob Kröhn (2), Tayfun Tatlı ve Akın Akman kaydetti. Sarı-siyahlılar maçın 5 ve 15 dakikaları arasında 3 gol atarak fişi çekti.

3 10
ŞAMPİYONLUĞA 1 PUAN KALMIŞTI

Ligin zirvesinde yer alan Kütahyaspor, zorlu deplasmanda 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Deplasmanda ekibinde Burak Evren maçın 60. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

4 10
LİGDEKİ DURUM

Eskişehirspor aldığı galibiyetle beraber puanını 67'ye çıkardı, Kütahyaspor ise 72 puanda kaldı ve bitime 2 hafta kala 2 puan kalması halinde şampiyonluğu ilan edecekler.

5 10
GELECEK HAFTA MAÇLARI

Eskişehirspor, ligde bir sonraki maçta Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kütahyaspor ise evinde Bornova 1877'yi ağırlayacak.

6 10
Ligin ilk devresinde Kütahyaspor'un evinde oynanan maç ise 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

7 10
BÖYLE GOLCÜ YOK

Eskişehirspor'un devre arasında Yeni Mersin'den transfer ettiği forvet oyuncusu Christopher Jakob Kröhn, bu maçta da 2 gol atarak yıldızlaştı.

8 10
Gurbetçi yıldız, Eskişehir formasıyla çıktığı 11 maçta 14 gol, 4 asistlik performans sergileyerek yıldızlaştı.

9 10
14 MAÇTIR YENİLGİ YOK

Köklü takım Eskişehirspor, oynadığı son 14 maçı da kaybetmedi; bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro