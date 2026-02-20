Yeniçağ Gazetesi
TRUMP: %10 KÜRESEL GÜMRÜK VERGİSİ DAHA UYGULANACAK
Yapay zeka seçti, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golleri: Galatasaraylı isimler de listede

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında atılan nefes kesen goller TRT ve Tabii ekranlarından izlendi. Yapay zekanın seçtiği ilk 10 gol, hem şov hem teknik açıdan izleyenleri büyüledi.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verici maçlar sona erdi. Muhteşem heyecanı TRT ve tabii'den takip ettik.

Temsilcimiz Galatasaray da evinde karşılaştığı Juventus'u 5-2 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

Yapay zekaya son 16 play-off turu ilk maçlarında atılan en güzel golleri sıralamasını istedik. İşte ilk 10...

1- Anthony Gordon'ın dördüncü golü (Qarabağ 1-6 Newcastle)
İlk yarıda 4 gol atan adamın sonuncusu – dripling + sert uzak köşe vuruşu, tarihi performansın zirvesi. UCL'de ilk yarı 4 gol atan ilk oyuncu oldu, herkes bunu konuşuyor!

2- Vinícius Júnior'un golü (Benfica 0-1 Real Madrid)
Solo dripling, hız, çalım ve bitiriş – klas Vinícius şovu, Mourinho'nun Benfica'sına attığı o gol "yılın en iyilerinden" diye geçiyor.

3-Désiré Doué'nin ikinci golü (Monaco 2-3 PSG)
Brace yaptı, ikincisi mükemmel kontrollü vuruşla geri dönüşü tamamladı. 20 yaşındaki yıldız PSG'yi taşıdı, Priceless Moments'ta öne çıktı.

4- Patrik Schick'in ikinci golü (Olympiacos 0-2 Leverkusen)
Üç dakika içinde iki gol, ikincisi soğukkanlı plase – Leverkusen'in deplasman galibiyetinde kilit, çok temiz bitiriş.

5- Davinson Sánchez'in kafa golü (Galatasaray 5-2 Juventus)
3-2 öne geçiren gol, güçlü kafa + zamanlama mükemmel. Galatasaray'ın hücum fırtınasında Team of the Week'e girdi.

6- Noa Lang'ın golü (Galatasaray 5-2 Juventus)
İki gol attı, biri muhteşem teknik vuruş – adamın çalımları ve bitirişi efsaneydi, maçın en eğlenceli gollerinden.

7- Kasper Høgh'un golü (Bodø/Glimt 3-1 Inter)
Norveç soğuğunda Inter'i yıkan gollerden biri, flick + şık bitiriş – sürpriz galibiyette büyük etki.

8-Serhou Guirassy'nin golü ( Dortmund 2 - 0 Atalanta )
Açılış golü, hızlı hücumda net bitiriş – Dortmund'un temiz galibiyetinde öne çıktı.

9- Florian Balogun'un golü (Monaco 2-3 PSG'den biri)
Erken brace'in parçası, hızlı kontrada sert vuruş – PSG'nin zorlandığı dakikalarda parladı.

10- Jacob Murphy'nin golü (Qarabağ 1-6 Newcastle)
Deflected ama güzel pozisyon, Gordon'ın 4'lüsünden sonra gelen altın vuruş – maçın skorunu belirleyenlerden.

Kaynak: Spor Servisi
