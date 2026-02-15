Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Ne yaptın sen Salih Kavrazlı? Bursaspor'dan Kırklarelispor'a fark

Bursaspor, Salih Kavrazlı’nın hat-trick yaptığı maçta Kırklarelispor’u 4-0 mağlup ederek puanını 54’e yükseltti. Yeni transfer Emir Kaan Gültekin ise 1 gol, 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ne yaptın sen Salih Kavrazlı? Bursaspor'dan Kırklarelispor'a fark - Resim: 1

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 24. haftasında sahasında Kırklarelispor’u 4-0 mağlup etti. Devre arasında Adana Demirspor’dan transfer edilen Salih Kavrazlı karşılaşmaya damga vurdu.

Ne yaptın sen Salih Kavrazlı? Bursaspor'dan Kırklarelispor'a fark - Resim: 2

Bursaspor ile ilk defa ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, ilk yarıda attığı 3 golle hat-trick yaparak etkileyici bir performans ortaya koydu.

Ne yaptın sen Salih Kavrazlı? Bursaspor'dan Kırklarelispor'a fark - Resim: 3

Dördüncü golü ise bir diğer yeni transfer Emir Kaan Gültekin kaydetti. Emir Kaan ayrıca 2 golün asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Ne yaptın sen Salih Kavrazlı? Bursaspor'dan Kırklarelispor'a fark - Resim: 4

Bursaspor bu sonuçla puanını 54’e yükseltirken, konuk ekip 24 puanda kaldı.

Ne yaptın sen Salih Kavrazlı? Bursaspor'dan Kırklarelispor'a fark - Resim: 5

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon çıktığı 24 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Ne yaptın sen Salih Kavrazlı? Bursaspor'dan Kırklarelispor'a fark - Resim: 6

Yeşil-beyazlı ekip, bir sonraki maçta Menemen FK ile karşılaşacak. Kırklarelispor ise Kahramanmaraş İstiklalspor karşısına çıkacak.

Kaynak: Spor Servisi
