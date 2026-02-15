Bursaspor, TFF 2. Lig’in 24. haftasında sahasında Kırklarelispor’u 4-0 mağlup etti. Devre arasında Adana Demirspor’dan transfer edilen Salih Kavrazlı karşılaşmaya damga vurdu.
Ne yaptın sen Salih Kavrazlı? Bursaspor'dan Kırklarelispor'a fark
Bursaspor, Salih Kavrazlı’nın hat-trick yaptığı maçta Kırklarelispor’u 4-0 mağlup ederek puanını 54’e yükseltti. Yeni transfer Emir Kaan Gültekin ise 1 gol, 2 asistle galibiyete katkı sağladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 6
Bursaspor ile ilk defa ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, ilk yarıda attığı 3 golle hat-trick yaparak etkileyici bir performans ortaya koydu.
2 6
Dördüncü golü ise bir diğer yeni transfer Emir Kaan Gültekin kaydetti. Emir Kaan ayrıca 2 golün asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
3 6
Bursaspor bu sonuçla puanını 54’e yükseltirken, konuk ekip 24 puanda kaldı.
4 6
Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon çıktığı 24 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
5 6
Yeşil-beyazlı ekip, bir sonraki maçta Menemen FK ile karşılaşacak. Kırklarelispor ise Kahramanmaraş İstiklalspor karşısına çıkacak.
6 6
Kaynak: Spor Servisi