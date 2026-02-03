Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı

Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı

"Şak Şuka" şarkısıyla akıllara kazınan Tarık Mengüç'ün yolundan ilerleyen ve danslarıyla dikkat çeken oğlu Baran Mengüç, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Konserdeki etkileyici dans performansıyla gözleri üzerine çeken genç sanatçıya Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı.

Haberi Paylaş
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 1

Roman müziğinin unutulmaz isimlerinden Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, sanat yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.

1 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 2

Babasının izinden giden Mengüç'ün dans gösterisine Hülya Avşar'dan övgü dolu yorum geldi.

2 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 3

"Şak Şuka" şarkısıyla akıllara kazınan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, sergilediği dansla sosyal medyayı salladı.

3 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 4

Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan performans, ünlülerden yoğun ilgi gördü.

4 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 5

Baran Mengüç'ün bu etkileyici performansına yorum yapanlar arasında Hülya Avşar da vardı.

5 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 6

HÜLYA AVŞAR: BAYILIYORUM

Avşar, sosyal medya hesabından Baran Mengüç'ün dans videosunu paylaşarak "Bu çocuk dünyaca ünlü olmaya aday, bayılıyorum" yorumunu yaptı. Ünlünün bu övgüsü hızla gündem haline geldi.

6 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 7

BARAN MENGÜÇ KİMDİR?

Baran Mengüç, 28 Haziran 2003 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğmuş genç bir Türk şarkıcı.

7 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 8

Ünlü Roman müziği şarkıcısı Tarık Mengüç'ün oğludur ve babasının izinden giderek müzik dünyasında yükselen bir isim haline geldi.

8 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 9

R&B, Pop ve Hip-Hop türlerinde müzik üreten Baran Mengüç, aynı zamanda profesyonel Hip-Hop dansçısı ve söz yazarıdır.

9 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 10

Küçük yaşlardan itibaren (2-5 yaş civarı) dans ve müzikle tanışmış, Michael Jackson gibi isimlerden ilham alarak yeteneklerini geliştirdi.

10 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 11

Kendi tarzını "Ottoman Pop" olarak tanımlayan sanatçı, Türk kültürü ile Roman kökenlerini modern sound'larla harmanlayarak özgün prodüksiyonlar ortaya koyuyor.

11 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 12

"Ara Sıcak", "Dayanamam", "çaykaram", "Yan", "Sana" (Selin ile düet) ve "Ayyaş" gibi şarkılarıyla tanınan Mengüç, Remy Global etiketiyle çalışmalarını sürdürüyor.

12 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 13

Dans performansları ve enerjik sahne şovlarıyla sosyal medyada sıkça gündem oluyor.

13 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 14

YouTube ve Spotify gibi platformlarda aktif olan Baran Mengüç, genç neslin dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak görülmekte ve müzik piyasasında "geleceğin yıldızı" potansiyeli taşıdığı yorumlanıyor.

14 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 15
15 16
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı - Resim: 16
16 16
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro