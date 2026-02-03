Roman müziğinin unutulmaz isimlerinden Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, sanat yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran sahnede coştu! Hülya Avşar sessiz kalamadı
"Şak Şuka" şarkısıyla akıllara kazınan Tarık Mengüç'ün yolundan ilerleyen ve danslarıyla dikkat çeken oğlu Baran Mengüç, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Konserdeki etkileyici dans performansıyla gözleri üzerine çeken genç sanatçıya Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı.
Babasının izinden giden Mengüç'ün dans gösterisine Hülya Avşar'dan övgü dolu yorum geldi.
"Şak Şuka" şarkısıyla akıllara kazınan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, sergilediği dansla sosyal medyayı salladı.
Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan performans, ünlülerden yoğun ilgi gördü.
Baran Mengüç'ün bu etkileyici performansına yorum yapanlar arasında Hülya Avşar da vardı.
HÜLYA AVŞAR: BAYILIYORUM
Avşar, sosyal medya hesabından Baran Mengüç'ün dans videosunu paylaşarak "Bu çocuk dünyaca ünlü olmaya aday, bayılıyorum" yorumunu yaptı. Ünlünün bu övgüsü hızla gündem haline geldi.
BARAN MENGÜÇ KİMDİR?
Baran Mengüç, 28 Haziran 2003 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğmuş genç bir Türk şarkıcı.
Ünlü Roman müziği şarkıcısı Tarık Mengüç'ün oğludur ve babasının izinden giderek müzik dünyasında yükselen bir isim haline geldi.
R&B, Pop ve Hip-Hop türlerinde müzik üreten Baran Mengüç, aynı zamanda profesyonel Hip-Hop dansçısı ve söz yazarıdır.
Küçük yaşlardan itibaren (2-5 yaş civarı) dans ve müzikle tanışmış, Michael Jackson gibi isimlerden ilham alarak yeteneklerini geliştirdi.
Kendi tarzını "Ottoman Pop" olarak tanımlayan sanatçı, Türk kültürü ile Roman kökenlerini modern sound'larla harmanlayarak özgün prodüksiyonlar ortaya koyuyor.
"Ara Sıcak", "Dayanamam", "çaykaram", "Yan", "Sana" (Selin ile düet) ve "Ayyaş" gibi şarkılarıyla tanınan Mengüç, Remy Global etiketiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Dans performansları ve enerjik sahne şovlarıyla sosyal medyada sıkça gündem oluyor.
YouTube ve Spotify gibi platformlarda aktif olan Baran Mengüç, genç neslin dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak görülmekte ve müzik piyasasında "geleceğin yıldızı" potansiyeli taşıdığı yorumlanıyor.